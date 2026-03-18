為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    下週排審國防特別條例！ 召委陳冠廷籲：通過院版對藍白更是加分

    2026/03/18 12:42 記者林哲遠／台北報導
    民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    民進黨籍外交及國防委員會召委陳冠廷。（資料照）

    立法院會日前將政院版8年1.25兆、國民黨團版3800億元+N、民眾黨團版4000億元「國防特別條例草案」併案付委審查。民進黨籍立院外交及國防委員會召委陳冠廷今日受訪時表示，下週將排審院版及在野黨所提軍購條例，希望能達到三贏，若在野黨立委能通過政院版本，對國民黨、民眾黨也會是加分，希望在野黨領袖好好思考。

    陳冠廷受訪時指出，有關下週國防外交委員會的議程，週一23日先進行詢答，週三25日及週四26日進行軍購條例逐條審查。他強調，目前在三個版本中，當然希望政院版能得到大家的認可，主要的爭點包括交付期程、整體數量的量額等，希望以行政院版為主，也請國防部跟朝野黨團全力溝通。

    陳冠廷表示，這次的特別條例，對台灣的國防至關重要，若晚一天通過，對國家的風險就是多一天。至於是否擔心，政院版遭藍白杯葛，他說，這不是零和遊戲，希望可以達到三贏，當中有些地方可以協商討論，但不要差太多，像是交付期程部分，如果把它打死在2028年，這不符合現階段的產製期程。

    他呼籲，在一些物理上不可能達成的部分，希望在野黨能夠理解，倘若把它當作零和的鬥爭，國家不會推進。通過行政院的版本對每一個政黨都有幫助，從民調中可以看出，國民不計代價希望提升國防能力、防止中共侵擾，因此通過行政院版，不僅對執政黨加分，特別對藍白也是加分，藍白在這個議題上已被民眾所不信任，通過後更能對他們加分，希望在野黨領袖好好思考。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播