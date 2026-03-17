北捷單程票改感熱紙掃QR Code 「藍色代幣」7月起轉特定用途

北捷目前採取多元支付方式進出站。（記者董冠怡攝）

台北捷運明（18日）起全線車站自動售票機，並行販售感熱紙材質的「QR單程票」與原有藍色圓形塑膠代幣，同步推出「台北捷運Go」App單程票販售功能，預計7月全數轉為販售票券形式。然而，是否不再販售代幣，或能否在詢問處買到代幣，台北捷運公司雖未正面回應，但有提到，屆時一般旅客即便至詢問處，買到的也會是「QR單程票」；間接證實代幣將退場，但「退而不休」，持續幫助有需要的特定類型乘客。

北捷表示，使用多元支付已成世界趨勢，考量票證系統簡化及旅客使用一致性，參考同業做法，規劃以「QR單程票」作為未來單程票販售形式。七月全面轉換為「QR單程票」後，一般旅客（非敬老愛心、非兒童忘帶卡）至詢問處購買單程票，將統一採用「QR單程票」形式。

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換言之，藍色圓形塑膠代幣仍會保留在詢問處使用，作為憑身分證件購票的敬老愛心、兒童等優惠單程票販售，也會當成借用廁所或部分車站借道通行的票種。只是7月過後無法再像過往一樣，從車站自動售票機投錢掉出代幣。

北捷說明改成「QR單程票」的優點，相較塑膠代幣需要定期回收清潔、消毒、風乾，重新寫入票證代碼再分裝送回各車站，過程涉及水資源、電力及後端運輸等能源耗損，即便定期清潔消毒，部分旅客仍對接觸感染風險有疑慮；感熱紙票券得以簡化上述繁瑣流程，提供旅客更安心的乘車環境。

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