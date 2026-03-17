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    首頁 > 臺北市

    強盜奪命獲假釋！他竟亂刀砍死心儀女 再判無期喊「判太重」

    2026/03/17 19:55 記者楊心慧／台北報導
    男子陳明福因不滿心上人閻姓女子拒絕愛意，並另交男友，竟動殺機，將女方往死裡砍。（記者楊心慧攝）

    男子陳明福因不滿心上人閻姓女子拒絕愛意，並另交男友，竟動殺機，將女方往死裡砍。（記者楊心慧攝）

    男子陳明福因不滿心上人閻姓女子拒絕愛意，並另交男友，竟動殺機。2023年12月2日清晨在新北市女方固定上班路線堵人，猛刺多刀、往死裡砍，閻女大量出血、送醫搶救仍不治。一審新北地院國民法官依殺人罪判處陳無期徒刑、褫奪公權終身。案經上訴，高等法院今開準備程序庭，陳男雖坦承犯行，卻認為一審判決「違背經驗法則」。

    71歲的陳明福曾於2003年犯準強盜致人於死罪判無期徒刑，2021年假釋出獄。陳在工地工作時結識閻女並展開追求，卻遭拒絕，得知對方交男友後心生不滿，認為自己一直付出卻被冷漠對待。

    案發當天他假冒北市義交，穿其字樣黃色風衣，尾隨閻女，找機會攻擊，根本沒說到什麼話，就往閻女砍去，顏女多處受傷，大量出血而亡。

    國民法官認為，陳過往犯行嚴重且仍在假釋期間，社會復歸可能性低，因此判處無期徒刑；但陳男辯稱原只是要給教訓，只是與對方有拉扯，才造成憾事。一審判決後，檢方與陳男均提上訴，高院今天開準備程序，被害家屬未出庭，但陳坦承犯行但主張量刑過重、違背經驗法則。法官諭知案件訂於4月16日續審。

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