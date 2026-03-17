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    首頁 > 臺北市

    前拔河金牌國手逢巨變 父母雙亡留身障姊妹 為養家淪詐團共犯

    2026/03/17 17:10 記者翁靖祐／台北報導
    台北地方法院。（資料照）

    台北地方法院。（資料照）

    台北市張姓女子曾就讀景美女中且參加校內拔河隊，並代表國家遠赴歐洲比賽後奪得冠軍。未料，張女父母相繼離世，家中還有患有身心障礙的姊妹須照顧，身負重擔的張女放棄拔河投入工作，2024年她竟為了3000元將帳戶提供給詐團使用遭檢方起訴。台北地院審理後，認其年紀甚輕，一時失慮犯錯，依照洗錢罪判其2年，併科罰金2000元，緩刑2年，沒收犯罪所得。

    張女於2019年曾代表國家遠赴愛爾蘭參加拔河賽事，並於「青少女480公斤公開賽」中榮獲金牌、「青少女480公斤錦標賽」銀牌等殊榮。2022年張女家庭遭逢巨變，父母相繼離世後，留下患有智能障礙的大姊，以及因車禍半身不遂的小妹須由她照料。

    張女被迫放棄拔河的專業投入工作，只為賺錢養家，不過僅靠她一肩扛起家計，仍難以支撐姊妹照護所需。2024年7月23日，張女和暱稱「陳曉慧」的不明女子加LINE，並以3000元為代價，將自己的帳戶提供給對方洗錢，後遭檢方依詐欺等罪起訴。

    法官審酌，張女年紀甚輕，卻背負沉重的家庭經濟壓力，因一時失慮才犯錯，認為張女已經知道警惕，且也願意和被害人和解，依洗錢罪判處張女2月有期徒刑，併科罰金2000元，罰金可易服勞役並緩刑2年，沒收3000元犯罪所得，可上訴。

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