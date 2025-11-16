為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺北市

    通緝犯駕車拒檢逃700公尺 警攔截搜出喪屍煙彈

    2025/11/16 18:18 記者陸運鋒／台北報導
    通緝犯陳男（白衣）駕駛自小客車載著林姓友人，行經台北市內湖區遇上警方攔查，但陳男踩油門加速逃逸，最後仍被警方攔停，搜出喪屍煙彈等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    通緝犯陳男（白衣）駕駛自小客車載著林姓友人，行經台北市內湖區遇上警方攔查，但陳男踩油門加速逃逸，最後仍被警方攔停，搜出喪屍煙彈等毒品。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出依托咪酯煙彈1顆、煙桿2支、補充液及折疊刀2把。（記者陸運鋒翻攝）

    警方搜出依托咪酯煙彈1顆、煙桿2支、補充液及折疊刀2把。（記者陸運鋒翻攝）

    〔記者陸運鋒／台北報導〕通緝犯陳姓男子今天下午駕駛自小客車載著林姓友人，行經台北市內湖區新湖一路時，遇上巡邏警方攔查，過程中陳男疑心虛即踩油門加速逃逸，但逃了700公尺左右仍被警方攔下壓制，搜出喪屍煙彈等毒品，2人已被警方帶回派出所偵辦。

    內湖警分局調查，20歲陳嫌在今年8月及9月，分別被新北、新竹地檢署發布詐欺及洗錢防制法通緝，他在今下午4時許，駕駛轎車載著35歲林姓男子，行經內湖新湖一路36巷時，其中一顆日行燈故障，因此被巡邏警方攔查。

    過程中，警方目視車內疑似有電子煙彈後，陳嫌拒檢先倒車企圖衝撞，並踩油門往前加速逃逸，警方追上前啟動攔截圍捕，並於700公尺處的民權東路6段2號將其攔停逮捕，同時搜出依托咪酯煙彈1顆、煙桿2支、補充液及折疊刀2把。

    警方指出，2人已被帶回派出所偵辦，詢後將依毒品危害防制條例、妨害公務、通緝等罪嫌偵辦，同時採集陳嫌尿液，釐清是否涉及毒駕。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

