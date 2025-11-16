台大雞排之亂數百人今遭放鳥 自稱「大氣系」網友宣布明發放遭炎上

為排免費雞排，台大傅鐘前聚集數百人。（記者楊綿傑攝）

一名自稱「賭上台大大氣系」的匿名網友日前在社群立下賭約，宣稱若鳳凰颱風期間台北市未放颱風假，將在台大傅鐘前發放300份雞排與珍奶。結果預測失準後，今（16）日上午卻遲遲不見雞排與珍奶，現場數百人白等一場。隨即又出現新的匿名貼文，自稱是「台大大氣系」，宣布改期明（17）日分四個時段分批發放，讓整起事件更添荒謬，引發大批網友炎上砲轟。

臉書粉專「黑特帝大」最新匿名貼文以「台大大氣系」名義宣布，由於雞排店無法在短時間內準備大量訂單，決定將發放時間改至17日中午12時、下午2時、4時、6時等四個梯次，每梯限量50份，將會發放號碼牌並以學生證號登記，以避免重複領取。

貼文還強調，領到的人可透過號碼牌背面的QRcode協助打卡，並宣稱「大氣系」會從分享貼文者中抽出三人送「圖書館內一本自選書籍」，更呼籲大家踴躍參與。

這篇貼文公布後再度引發網友砲轟：「騙子vs傻子」、「不要再濫用台大大氣系這個名號胡作非為了好嗎。你真的以為躲在匿名後面就真的找不到你了嗎」、「到底是在幹嘛，不要在那邊匿名發文好不好，不是台大生就不要丟台大的臉」、「大氣系該出手告人了」、「騙一次不夠要騙兩次」。

