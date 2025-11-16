中央大學教授陳德懷40年前就投身研究AI 主張閱讀能力最關鍵

中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷積極推廣閱讀習慣。（教育部提供）

數位學習先驅、中央大學網路學習科技研究所講座教授陳德懷，40年前就投身於研究AI與教育相關問題，多年來持續推動台灣數位學習的發展，由於認為透過巨量閱讀，保有思想原創性，才是科技時代最關鍵能力，推動各種閱讀計畫成為使命，並已有超過2000所各級學校響應，也讓他獲教育部選為教育家典範人物。

陳德懷小時候一度成績低落，甚至沒考上大學，到23歲才考取英國的學校就讀，進而尋找到人工智慧應用在教育領域的研究方向，1988年時在博士論文中提出「智慧學習同伴」概念，構想用AI模擬學習同伴輔助學生學習。學成後1989年到台灣任教，任教首年，便開發了專門為網路學習設計的系統。2000年更領導研究團隊建構網路學習城市「亞卓市」，吸引150萬名用戶。

陳德懷認為，科技只是輔助，學習的關鍵是如何激發學生學習興趣，使好奇心成為持續學習的驅動力，經多年實驗觀察，與23位亞洲學者共同提出「興趣驅動創造者理論」，指出學習過程由創造、興趣和習慣三個概念組成的過程。他認為，若創造活動能激發學生興趣，並將這種知識創造反覆運用在日常生活中，興趣驅動的創造就會成為習慣。

隨ChatGPT出現，陳德懷40年前提出的「智慧學習同伴」概念接近實現。但他也坦言，如何讓學生適當使用AI仍是一個難題，在AI能迅速提供答案的時代，培養學生的原創思維變得更加重要。學生要具備原創性，要有自己的想法，即使把知識部分交給AI處理，自己也要保有掌控與判斷能力。

事實上，陳德懷從2009年起就開始進行「明日閱讀」計畫，推動晨讀運動，現更進一步推動「家校合作閱讀」計畫，擴大為「閱讀習慣運動」，希望孩子每天能夠有1小時的閱讀時間，包括學校半小時與家庭半小時，並鼓勵家長參與孩子的閱讀活動，藉此建立孩子的閱讀習慣，最終實現「巨量閱讀」。他也強調，將持續以各種方式推廣理念，盼對社會有貢獻。

