中國漁船台北港外海失火 海巡新竹艦消防水柱滅火人道救援

失火中國「閩」船由另艘中國船接走15名船員。（記者姚岳宏翻攝）

昨天下午4時許，海巡署新竹艦執行海域巡護任務時，接獲中國籍漁船於台北港西北方28浬（限制水域外1.8浬）失火求救，新竹艦第一時間趕赴現場啟動滅火救援，成功協助15名中國籍船員安全撤離。

海巡署指出，昨日中國共（機）艦假「聯合戰備警巡」之名，騷擾台灣周邊空、海域，海巡署也陸續偵獲中國漁船接近我國西北海域，新竹艦於風力級數6至7陣風9級惡劣海象下（浪高3米），持續巡弋防止中船進入我國海域。

巡弋過程中接獲中國「閩東漁61227」漁船失火以無線電VHF 16頻道求救，秉持人道救援無國界，新竹艦立即趕赴現場，以消防水柱展開滅火，防止火勢蔓延危害船員生命，並戒護船上15名中國籍船員由附近另艘中國「閩霞漁01459」漁船安全接駁航離。

海巡署表示，新竹艦及時應處控制火勢，惟入夜後因海象不佳，現場濃煙密布及能見度低等因素，新竹艦改以現場監控，防止油汙外洩及其他次生災害，並同步通報北部航務中心發布礙航公告，提醒過往船舶注意航行安全。今日清晨6時許，失火船「閩」船已由另一艘中國「閩霞漁01467」漁船拖帶往西航向中國，新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。

海巡署艦隊分署強調，即使面對中共灰色地帶活動威脅，海上救難仍以人命為最優先，海巡署將不分國籍秉持人道精神，持續守護我國海域安全與海上生命。

新竹艦持續監控，並於11時許中國船往西越過海峽中線後脫離雷達監控範圍。（記者姚岳宏翻攝）

