卓揆不執行財劃法修正案 吳宗憲批：獨裁國家才會這樣做

國民黨立委吳宗憲今被問及是否考慮祭倒閣時表示，尊重黨團的決定。（資料照）

藍白14日聯手再度修正「財政收支劃分法」，行政院長卓榮泰對此表示遺憾，指實務上窒礙難行並將尋求憲政救濟。國民黨立委吳宗憲今日受訪強調，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律，只有獨裁國家才會任何法律想執行就執行、不想執行就不執行。至於是否考慮祭倒閣，他表示，尊重黨團的決定。

藍白再度強修「財劃法」，明定明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。政院人士表示，如按新修正條文，明年要再舉債2646億元支應，已超過「公債法」上限，院長卓榮泰已表示將尋求憲政救濟，因此行政院不會執行。

吳宗憲指出，世界上沒有一個民主國家的行政院，不執行立法院三讀通過的法律，憲法規定行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，移請立法院覆議，但若有半數以上的立委仍決定維持原案的話，行政院長就必須接受決議，這是行政院長的義務。

吳宗憲表示，憲法也規定，覆議時如經出席立委三分之二維持原案，行政院長應即接受該決議或辭職，但後來憲法增修條文已經凍結。行政院長提覆議是極端罕見的狀況，行政院必須對立法院負責，行政權要服從於民意，這是憲政的制度；憲法訴訟法也寫得很清楚，沒有被憲法判決判定違憲的法律，就是已經生效的法律，行政院就有遵守的義務。

吳宗憲認為，行政院長不執行再修正的財劃法，就是再一次的繼續違法，現在也沒有再看到大批的綠營律師為他辯護，因為根本不知從何辯護。他強調，全世界沒有一個民主國家，不執行立法院三讀通過的法律，只有獨裁國家才會任何法律想執行就執行、不想執行就不執行。

另外，吳宗憲上週質詢卓榮泰時表示，只要被大法官宣告違憲之前，所有作為都是合法合憲、「惡法亦法」；卓揆反問，「委員您承認惡法亦法？委員可以跟國人說惡法亦法，但行政院不能違憲」。對此，吳宗憲表示，一般人不知道就算了，只要是法律系畢業的學生，學校老師都講過「法律安定性」的概念，卓榮泰院長卻照字面上來解釋法律用語。行政院必須依法行政，向立法院負責，這是全世界權力分立國家的基本原則。

