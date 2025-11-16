去年風光簽約今年捷運下構工程議價破局 王欣儀：Zoo Mall基地BOT案恐延宕2年

台北市立動物園旁的「Zoo Mall」2015年拆除後用地閒置，台北市政府去年與投資人簽約，規劃打造海洋教育生態園區。（資料照）

台北市立動物園旁的「Zoo Mall」2015年拆除後用地閒置，台北市政府去年與投資人簽約，規劃打造海洋教育生態園區，暫定2029年台北捷運環狀線南環段完成地下共構工程後交地建設，2033年正式營運。市議員王欣儀質疑，捷運工程局和捷運施工廠商兩度針對下構工程議價，皆因價差過大破局，改採公開招標，加上施工期程48個月，恐使交地、啟用難以如期推進，整體恐需延後2年，批評市府未先協調好即高調舉行簽約儀式，本末倒置；捷運局回應，預計明年2月上網公告招標，最快明年6、7月開工。

王欣儀表示，市府從2021年起推動攸關貓空、貓纜、動物園大貓熊地區發展的「三貓計畫2.0」，生態主題園區BOT案（民間興建營運後轉移）是重要一環，也是文山區重大建設之一，打造結合主題酒店及商場的海洋教育生態園區，可望帶動當地建設升級，創造觀光效益。然而，自前市長郝龍斌任內拆除「Zoo Mall」以來，中間歷經柯文哲、蔣萬安時期共10年，都等不到開工更遑論啟用。

請繼續往下閱讀...

此案基地坐落動物園入口西側，緊鄰北捷文湖線和貓纜，未來還有南環段Y01站，Y01站位於新光路2段下方，即文湖線動物園站西南側。

她指出，市府去年5月風光舉行「生態主題園區及周邊停車場案（BOT／OT）」簽約典禮，宣稱「暫定」2029年南環段完成下構工程後交地給投資人、2033年正式營運，但該案因設計變更預算大增、捷運站地下共構工程與廠商議價不成，捷運局今年6月、9月和南環段「CF670A」區段標施工廠商，針對「下構工程」先後以10.75億元與14.07億元進行議價，廠商報價22.78億元，雙方價差過大致議價破局，改採公開招標。

捷運局回應，當初和BOT廠商簽約後，有先請對方提出基本設計確認與下構，完成細部設計後與捷運得標廠商議價，BOT廠商設計上有做細節調整，10月才核定。先前歷經2次議價不成，曾召開檢討會，並透過顧問公司詢價市場行情，認為有機會可以招標出去，只是捷運施工廠商並無意願，目前正在準備招標文件中，預計明年2月底前上網公告（以14.76億元），讓其他可能有意願的潛在廠商參與投標，顧問公司也轉達有廠商來詢問，所以「應該是有機會」，倘若依切順利最快明年6、7月間開工。

動物園主管單位教育局補充，生態主題園區BOT案已完成投資執行計劃書審查，按投資契約規定，用地交付時間預計是在捷運共構工程完工之後，全案進度將視共構工程期程進行相關調整。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法