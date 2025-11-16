北市「拒測王」林彥池重心不穩摔車 酒測值高達0.83將送辦

北市拒測王林彥池騎機車行經新北市新店區寶高路時，疑因重心不穩自摔，隨後由救護人員送往醫院治療，幸無生命危險，但他酒測值高達0.83毫克，將依公共危險罪嫌送辦。（記者陸運鋒翻攝）

北市拒測大王林彥池前天（14日）晚間，騎機車行經新北市新店區寶高路時，疑因重心不穩自摔，隨後由救護人員送往醫院治療，幸無生命危險，但他酒測值高達0.83毫克，將待傷勢好轉後，將依公共危險罪嫌送辦。

據知，台北市交通事件裁決所在今年7月9日，公布第76次公告酒（毒）駕及拒測累犯名單，其中拒測累犯次數最多且罰鍰最高者為「林彥池」，他7次合計罰鍰504萬元，禁考駕照33年，其中台北市3次、288萬元罰鍰，皆逾期未繳，移送法務部行政執行署台北分署強制執行。

新店警分局調查，居住在新北市新店的57歲林彥池，14日晚間8時許外出返家時，騎機車沿新店寶高路120巷往寶高路120巷4弄方向行駛，途中搖搖晃晃緊急煞車後自摔，民眾見狀後連忙將他扶起，並通報119前來救援。

據查，救護人員到場時，發現林男胸口疼痛、左手及右腿擦挫傷，隨即將其送往新店耕莘醫院救治，所幸沒有生命危險，而員警對林男實施酒測，酒測值高達0.83毫克。

據指出，由於林男當時仍在醫院治療，尚未製作事故筆錄，警方已調閱監視影像還原事發經過，待林男傷勢好轉後通知到案說明，詢後將依公共危險罪嫌函送台北地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

