台灣常見「紅色綁繩」正確名稱曝 一票人震驚：唸錯30年！

近期有網友發起趣味挑戰，請大家回答台灣人非常熟習的「紅色塑膠圈」正確名稱，吸引大批網友熱烈討論。示意圖。（資料照）

每個日常用品其實都有「正式名稱」，但有些物品真名並非人人皆知，大多會以習慣的稱呼去形容。近期一名網友發起趣味挑戰，先是PO出一張拍著台灣人非常熟習的「紅色綁繩」照片，並請眾人回答它的「正確名稱」，立即掀起眾人熱烈討論「原來唸錯30年」，許多網友直呼這個「冷知識」恐怕連每天用它的餐飲業者也答不出來！

有網友在社群平台Threads分享一張2條交疊在一起的紅色綁繩，並發起名為「台灣中文怪物」的挑戰，請大家回答其「正確名稱」。該文湧入大量回答，但多數網友無法說出準確名稱，「那個紅紅的」、「綁袋子的塑膠東西」、「沒有彈性的橡皮筋」、「那個紅色會綁在湯的袋子的那個」、「叫不出名稱的東西統一稱為：那個」。

還有不少網友比起回答名字，反而在意留對這個物品有著「很難開」的困擾，「我都叫他：剪刀在哪」、「那個紅色綁塑膠袋爆難解開的」、「先別管它叫什麼了，你先幫我解開」、「我都直接剪掉，手指粗到每次都弄不開」、「每次買湯之類的東西我拆開這個都要搞超久的」、「每次買湯之類的東西我拆開這個都要搞超久的」。

隨著貼文在網上發酵，陸續吸引一票內行網友跳出來解答，指出它的正是名稱為「邦提圈」，並透露過去不少YouTuber曾拍片介紹過，「看影片學到的」、「自從知道它名字之後，都一直銘記在心」、「很多人講尼龍繩，使用塑膠袋裝湯時必要的道具」、「問題是這個實在太冷門，光講這個名字我相信大部分人不知道是什麼」。

另外，之前有位麵攤老闆在YouTuber影片下方留言，推測「邦提圈」可能是最初販售的廠商所取的名稱，因為自己在平時叫貨時，看到不同廠商拿給他的送貨單上，對此品項的名稱都略有差異，除了「邦提圈」，也有人稱其為「束提圈」、「提圈」等。

