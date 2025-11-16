為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺北市

    反擊「獵殺中配」是紅媒造謠 沈伯洋批羅智強：水準最低立委

    2025/11/16 12:07 記者謝君臨／台北報導
    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋。（資料照）

    中共揚言全球抓捕民進黨立委沈伯洋，立法院國民黨團書記長羅智強以「欺負陸配」等理由，反對國會保護沈。對此，沈反批，羅的水準，恐怕真的到了史無前例的低。選不上黨主席果然有原因。他強調，「獵殺中配」是紅媒的造謠，而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。「這種立委，才是真正的國安風險。」

    沈伯洋表示，羅智強今天發文說他不讓中配參政是「獵殺中配」，所以被中國政治追殺是自作自受。他強調，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。

    沈伯洋強調，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的。而第一次引用紅媒假訊息的，就是羅智強。當時他還以為只是羅水準差，後來才發現，羅可能連閱讀都有困難。

    「最可悲的是，羅智強的價值觀。」沈伯洋說，羅主張：「被中國政治追殺，是自作自受。」他的理由竟然是——沈伯洋想完善國安法制。換句話說，羅覺得，中國可以決定台灣立委能立什麼法，「只要你得罪中國，就是活該。這種立委，才是真正的國安風險。

