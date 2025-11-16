為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺北市

    羅智強批評「自作自受」 沈伯洋強硬回擊：選不上黨主席果然有原因

    2025/11/16 11:49 即時新聞／綜合報導
    沈伯洋強調，羅智強的水準到了史無前例的低，「選不上黨主席果然有原因」，而羅這種立委才是「真正的國安風險」。（資料照）

    中共揚言鎖定民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團14日提案建請立法院會作成決議，譴責中共惡行。國民黨立委羅智強今（16日）發文表達強烈反對，稱沈伯洋欺負中配、自作自受，他對於民進黨提案反對到底。沈伯洋也發文反擊，強調羅智強的水準到了史無前例的低，「選不上黨主席果然有原因」，而羅這種立委才是「真正的國安風險」。

    沈伯洋指出，羅智強今天發文說他不讓中配參政是獵殺中配，所以被中國政治追殺是自作自受。但沈強調，台灣公務員本來就不能擁有中華民國以外的國籍，這是現行法律，也是最基本的國安原則。沈批評：「羅智強身為立委連這種常識都搞不清楚，真的不愧是全台灣水準最低的立委。」

    沈伯洋續指，「獵殺中配」是紅媒的造謠，完全不是他在專訪裡說的內容，引用紅媒假訊息的就是羅智強，當時他還以為只是羅智強水準差，後來才發現，羅智強可能連閱讀都有困難。

    沈伯洋提到，最為可悲的是，羅智強的價值觀，羅主張「被中國政治追殺，是自作自受。」而理由竟然是「沈伯洋想完善國安法制」。沈質疑：「換句話說，羅智強覺得，中國可以決定台灣立法委員能立什麼法，只要你得罪中國，就是活該。」最後沈則痛批：「這種立委，才是真正的國安風險。」

