「台大男神」孫炫東夜店通宵狂歡 駕法拉利載妹逆向倒車這下慘了

有「台大男神」封號的孫炫東，酒後駕駛法拉利超跑逆向倒車，遭巡邏警方攔停，酒測值高達啊0.87。（記者陸運鋒翻攝）

號稱「台大男神」的孫炫東日前在台北市大安區某夜店狂歡後，駕駛千萬法拉利超跑在忠孝東路四段巷內逆向倒車，巡邏員警見狀隨即將其攔停，經檢測酒測值高達0.87毫克，詢後依公共危險罪嫌移送偵辦，而同車的蔣姓女子也被開罰。

據了解，26歲孫男本月8日凌晨2時許駕駛白色法拉利488超跑違規停放在忠孝東路四段205巷後，前往忠孝東路四段OMNI夜店飲酒狂歡，期間喝了約3種酒，直到當天清晨5時才離開。

大安警分局調查，巡邏員警在清晨6時許，發現該輛法拉利違停，隨即開出600至1200元罰單後，孫男隨即匆匆忙忙上前說「這是我的車」，而員警聞到他飄散濃厚酒氣，立即告知若有飲酒應請代駕司機，不可酒後開車等語後離去。

豈料，員警持續在周邊巷弄巡邏約10分鐘返回後，發現孫男駕駛法拉利載著26歲蔣姓女友人在巷內逆向倒車行駛，隨即將其攔停，雖孫男辯稱只是想將車子停好，但仍依法進行酒精檢測，酒測值高達0.87毫克。

警方指出，除了扣留孫男車輛及牌照外，詢後也依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦，另對同車蔣女開出6000元至1萬5000元罰單。

警方呼籲，飲酒後請利用計程車、代駕服務或大眾運輸返家，切勿心存僥倖，以免害己害人。警方將持續展開「零容忍酒駕」專案，嚴正執法，絕不寬貸。

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒，禁止酒後駕車☆

有「台大男神」封號的孫炫東，將法拉利超跑違停在北市大安區忠孝東路四段巷內。（記者陸運鋒翻攝）

