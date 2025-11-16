淡水河新視角 迪化污水廠將設自行車道跨堤

迪化污水廠休閒運動公園有籃球場、網球場及遊戲場等多元設施。（台北市衛工處提供）

台北市工務局衛生下水道工程處配合淡水河水岸空間環境營造計畫，強化迪化污水處理廠附設休閒運動公園與淡水河河濱空間的連結，進行堤外至公園內動線整合工程，增設自行車牽引道並優化既有的跨堤景觀平台，日前開工，預計2026年9月竣工 ，施工期間將封閉部分區域。

衛工處長黃群說，迪化污水處理廠附設休閒運動公園占地約4.3公頃，為吸引更多自行車族行經淡水河敦煌碼頭段時，可以從休閒運動公園延伸至北大同的老師府、孔廟、保安宮及迪化街等地，感受大龍峒及大稻埕獨特的文化魅力，進行河濱公園與堤外的人行與自行車動線改善。

黃群說，工程將利用鋼構橋串聯公園既有已延伸至堤外的景觀平台，與相距80公尺的公共藝術陸橋「大地重現」，打造3至6公尺寬的自行車牽引道，讓自行車騎士可輕鬆推車進出。

迪化污水處理廠廠長黃邰聰表示，由於牽引道部分結構需落墩於堤防高灘地，會審慎掌握工期及進度，預計2026年4月前先完成堤外施工，避免汛期影響施工；工程期間封閉景觀平臺、大地重現陸橋、延平北路北側出入口等部分區域施工，民眾仍可使用籃球場、網球場及遊戲場等休閒運動場地。

衛工處進一步指出，迪化休閒運動公園已成為周邊居民喜愛的運動與休閒空間，衛工處與民眾攜手推動環境改造，工程設計階段邀請民眾參與。未來自行車牽引道完工後，不僅可提升公園與河濱間的可達性，也可以讓民眾以全新視角欣賞淡水河畔自然風光。

台北市衛工處推動「堤外至公園內動線整合工程」。（衛工處提供）

