政院指總預算無法依財劃法調整 羅智強：退回重編才是正辦

國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料照）

昨（14）日立法院三讀通過財劃法修正案。國民黨團表示，讓各縣市政府的一般性補助款得以穩定持續分配不被苛扣，為鄉親爭取應有的預算分配，卻換來行政院一句「明年總預算無法依此調整」。黨團書記長羅智強指出，退回重編115年中央政府總預算，才是現在行政院必須立即做、馬上做的事。

羅智強呼籲行政院長卓榮泰、賴清德總統，依法行政是政府的職責，更是憲政義務，現在行政院居然仍揚言，要以釋憲提案對抗。國民黨團提醒，「大惡罷」人民以32:0否決了民進黨發動的無理罷免，就是提醒民進黨政府，必須導正行政院各種倒行逆施的作為，現在行政院不但毫無反省之意，仍一意孤行與多數民意對抗，這個政府不只無能，更毫無反省之心，令人心寒。

國民黨團表示，行政院口口聲聲說針對地方政府統籌分配稅款大幅增加，卻是在大玩文字遊戲。國民黨團必須嚴正指出，在昨日修法前，114年度給予各縣市政府的計劃型補助有2954億元，115年度行政院竟然刪掉約2646億元，並且改為申請制，地方政府財政穩定性被破壞殆盡。

羅智強表示，好不容易將財劃法重新修正後，給地方政府的統籌款雖整體增加4165億元，卻因行政院將計劃型補助款大幅刪減，115年度統籌款及補助款的合計數與114年度相比，僅增加1519億元，接著又把全國各縣市一般性補助款2501億元剋扣1764多億元，完全只想集權又集錢，此次修法只是亡羊補牢，把錢還給地方政府，被剋扣的1764多億元一般性補助款，修法後將全面恢復正常撥補。

羅智強強調，台灣現在面臨對等關稅的衝擊，賴清德束手無策，在115年中央政府總預算中，看不出有任何因應的具體作為，現今立法院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院面對國內外巨變，一個重新思考施政方向的機會，退回重編115年中央政府總預算，才是正本清源之道。否則，一再提釋憲、搞焦土對抗，受害只是全台2300萬民眾。

國民黨團提醒卓榮泰、賴總統，面對民怨，只有反省、調整、謙卑地向人民道歉，才是重拾民意支持的正確作法，否則民進黨政府被全民唾棄，將是必然的結果。

