為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    政院指總預算無法依財劃法調整 羅智強：退回重編才是正辦

    2025/11/15 19:32 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料照）

    國民黨立院黨團書記長羅智強。（資料照）

    昨（14）日立法院三讀通過財劃法修正案。國民黨團表示，讓各縣市政府的一般性補助款得以穩定持續分配不被苛扣，為鄉親爭取應有的預算分配，卻換來行政院一句「明年總預算無法依此調整」。黨團書記長羅智強指出，退回重編115年中央政府總預算，才是現在行政院必須立即做、馬上做的事。

    羅智強呼籲行政院長卓榮泰、賴清德總統，依法行政是政府的職責，更是憲政義務，現在行政院居然仍揚言，要以釋憲提案對抗。國民黨團提醒，「大惡罷」人民以32:0否決了民進黨發動的無理罷免，就是提醒民進黨政府，必須導正行政院各種倒行逆施的作為，現在行政院不但毫無反省之意，仍一意孤行與多數民意對抗，這個政府不只無能，更毫無反省之心，令人心寒。

    國民黨團表示，行政院口口聲聲說針對地方政府統籌分配稅款大幅增加，卻是在大玩文字遊戲。國民黨團必須嚴正指出，在昨日修法前，114年度給予各縣市政府的計劃型補助有2954億元，115年度行政院竟然刪掉約2646億元，並且改為申請制，地方政府財政穩定性被破壞殆盡。

    羅智強表示，好不容易將財劃法重新修正後，給地方政府的統籌款雖整體增加4165億元，卻因行政院將計劃型補助款大幅刪減，115年度統籌款及補助款的合計數與114年度相比，僅增加1519億元，接著又把全國各縣市一般性補助款2501億元剋扣1764多億元，完全只想集權又集錢，此次修法只是亡羊補牢，把錢還給地方政府，被剋扣的1764多億元一般性補助款，修法後將全面恢復正常撥補。

    羅智強強調，台灣現在面臨對等關稅的衝擊，賴清德束手無策，在115年中央政府總預算中，看不出有任何因應的具體作為，現今立法院通過新修正的財劃法，除了合理回歸及調整中央地方財政收支比例，也是給行政院面對國內外巨變，一個重新思考施政方向的機會，退回重編115年中央政府總預算，才是正本清源之道。否則，一再提釋憲、搞焦土對抗，受害只是全台2300萬民眾。

    國民黨團提醒卓榮泰、賴總統，面對民怨，只有反省、調整、謙卑地向人民道歉，才是重拾民意支持的正確作法，否則民進黨政府被全民唾棄，將是必然的結果。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播