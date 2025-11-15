國中師善用生成式AI 教學生創作機率遊戲、AI歌曲獲教案徵選特優

教育部今日舉行數位學習教案聯合頒獎典禮，教育部資科司長吳穎沺（中）表揚「數位學習績優教案」。（教育部提供）

中小學老師運用AI於教學，開始展現成果。教育部今（15）日舉行數位學習教案聯合頒獎典禮，全國666件作品參賽，127件教案脫穎而出，其中，嘉義市民生國中老師蔡邦居運用教育部因材網及生成式AI，以PBL（專題導向學習）模式引導學生創作HTML（超文本標記語言）機率遊戲與AI歌曲，獲特優肯定。

為鼓勵教師善用數位平台與新興科技，並培養學生數位素養，教育部推動「數位學習績優教案徵選活動」，展現教師運用科技融入教學的創新實踐，同時辦理「雙語數位教案全國徵選活動」推動英語與本土語數位教育，且透過「數位素養優良教案徵選活動」提供合適的數位素養教學案例。

請繼續往下閱讀...

數位學習績優教案包含「自主學習組」、「PBL組」及「新科技組」，76件作品獲獎，特優教案如嘉義市崇文國小老師曾郁芳，結合多文本閱讀與生成式AI，運用科技輔助自主學習教學策略培養學生閱讀素養；新北市南山高中跨科團隊，融合AI與AR將複雜的物理知識轉化為互動作品，展現教師在數位教學創新上的多元實踐，獲得數位學習教案之特優殊榮。

在數位素養19件獲獎教案中，特優國立新竹女中老師許庭嘉結合AI於生物科學探究，新竹市光華國中老師王靜鴻將英語教學結合媒體素養辨識假訊息，台南市賢北國小老師張志仁帶領學生透過AI共創台語家鄉導覽，探討AI偏見與文化議題，均展現如何培養學生運用科技學習及思辨資訊真偽的能力。

此外，雙語數位教案吸引40所學校投稿，56位大學教授與27位中小學教師共同指導與協作，教案涵蓋台灣台語、台灣客語、台灣原住民族語及英語雙語，探討交通安全、多元文化、性別平權與動物福祉等，充分展現教學生活化、在地化與國際化的成果。

教育部資科司長吳穎沺表示，獲獎的教案不只是一個檔案，而是點燃學生學習熱情的火花，是幫助學生掌握未來數位公民能力的「武功秘笈」，感謝所有投入教案徵選的老師們，稱讚他們的努力讓數位學習不再是口號，而是真實發生在教室裡的精彩故事。

