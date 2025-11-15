馬英九、洪秀柱圍剿高市早苗 吳思瑤批：國民黨敵我不分

民進黨立委吳思瑤。（資料照）

針對日本首相高市早苗近日有關「台灣有事」的發言，前總統馬英九批評「躁進言行」，並稱兩岸問題不能假手外國介入；前國民黨主席洪秀柱也嗆聲說，「台海的事，關妳日本人什麼事？」對此，民進黨立委吳思瑤今（15日）批評，國民黨敵我不分，圍剿兩肋相助的盟友，把政黨利害置於國家利益之上。

高市早苗7日在日本眾議院答詢時談到，若「台灣有事」伴隨對方使用武力的情況，有可能構成日本安全保障法中能夠行使集體自衛權的「存亡危機事態」，不過仍要看實際個別具體情況。



對於馬英九、洪秀柱同日撻伐，吳思瑤質疑，這是大張旗鼓引狼入室？國民黨敵我不分，但台灣人善惡分明。中國駐大阪總領事薛劍「斬首說」引爆軒然大波，國民黨不遑多讓，馬英九批高市「躁進」、洪秀柱「台海問題關日本何事」的說法，雖然措辭上沒有那樣野蠻，但實質上也文明不到哪裡去。

吳思瑤說，台日友好，不論誰執政當家，都應該珍惜這份情誼，維繫互助合作的關係。偏偏國民黨再一次把政黨利害置於國家利益之上，馬英九、洪秀柱對高市的批評發言，在外交上失敬失禮，回到基本做人的標準而言，也完全喪失了台灣人的良善敦厚。

吳思瑤指出，中國近日對日本施加複合式脅迫，從言語暴力、政經威嚇、甚至宣布將在黃海海域進行實彈射擊的軍事恫嚇，凸顯中國才是危及國際秩序的麻煩製造者。吳並呼籲，基於維護印太地區和平穩定，台灣和日本必須更堅定站在一起，共同抵禦威權脅迫，「向身旁的日本朋友大聲說，馬英九、洪秀柱不代表台灣！」

