    現身台北街頭與市民聊願景 吳怡農：期待能做到了解大家需求

    2025/11/15 11:54 記者甘孟霖／台北報導
    吳怡農近日現身台北街頭，與民眾暢聊對台北的想像。（取自吳怡農臉書）

    吳怡農近日現身台北街頭，與民眾暢聊對台北的想像。（取自吳怡農臉書）

    有意代表民進黨參選台北市長的壯闊台灣創辦人吳怡農，近日頻繁上街，他昨天（14日）分享上街與市民對話心得，直呼大家對於首都的想像很多元，之後也會持續在街頭對話，歡迎民眾來向他打招呼、分享。

    吳怡農臉書發文指出，昨日他到信義區街頭進行街頭訪問，在日常的角落，與市民朋友聊聊，了解大家的需求，是他期待能做到的事情；透過街頭訪問，每個真摯的回答都讓他深受感動，「在日常的角落，與市民朋友聊聊，了解大家的需求，是我期待能做到的事情」。

    他說，有人很喜歡台北市，因為有全台最便捷的交通，但同時尖峰的塞車問題讓人頭痛；有人很愛台北，迫不及待想把它介紹給全世界，卻受限於城市規劃，並沒有留下人才。

    吳怡農表示，大家對台北的期待，讓原本的陌生人有了共同的語言，接下來他還會繼續在街頭與大家對話，如果有看到他，歡迎來打招呼，更歡迎分享對於台北的想像。

    貼文也引發許多回響，「期待你出來，讓市民有一個不一樣的台北市！」、「不論選什麼，都希望你的專業你的熱心能為台灣服務」、「不要要選舉了才出來，加油要基層開始。」

