男偷拍妙齡女裙底 2女目睹攔人報警處理

台北市榮星花園發生偷拍事件，警方派員前往處理。（記者邱俊福翻攝）

24歲沒有工作的魏姓男子，前晚行經台北市榮星花園時，見1名妙齡女子穿搭時尚，下雨天獨自撐傘，竟心生歹念，持手機偷拍大腿與裙底風光，剛好走在被害人後面的2名女子目睹，見義勇為馬上告知被害人，同時留住魏男報警，轄區台北市警中山分局建國派出所據報，立即派員到場，檢視其手機，確認偷拍後，將他帶回派出所偵辦，雖他表達僅是「一時衝動」，訊後仍依妨害性隱私、妨害秘密罪移送台北地檢署偵辦。

警方表示，前天晚上8時許，撐傘的被害人行經台北市榮星花園時，魏男尾隨於後，持手機偷拍被害人腿部與裙底風光，整個犯案過程，遭後面行走的2名女子目睹，上前告知被害人遭偷拍，同時留住魏男，打「110」報案。

警方據報旋即馳赴現場，員警經檢查其手機內影像，發現魏男拍攝被害人數張照片，包含腿部與裙底隱私部位，警方在確認被害人提告意願後，當場逮捕魏男。當時，魏男還一度狡辯，向警方宣稱是「不小心按到！」仍被逮回派出所偵辦。

警方呼籲，民眾遇偷拍應保持冷靜，大聲呼救以請求協助，並立即報警處理。

