為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    男偷拍妙齡女裙底 2女目睹攔人報警處理

    2025/11/15 12:24 記者邱俊福／台北報導
    台北市榮星花園發生偷拍事件，警方派員前往處理。（記者邱俊福翻攝）

    台北市榮星花園發生偷拍事件，警方派員前往處理。（記者邱俊福翻攝）

    24歲沒有工作的魏姓男子，前晚行經台北市榮星花園時，見1名妙齡女子穿搭時尚，下雨天獨自撐傘，竟心生歹念，持手機偷拍大腿與裙底風光，剛好走在被害人後面的2名女子目睹，見義勇為馬上告知被害人，同時留住魏男報警，轄區台北市警中山分局建國派出所據報，立即派員到場，檢視其手機，確認偷拍後，將他帶回派出所偵辦，雖他表達僅是「一時衝動」，訊後仍依妨害性隱私、妨害秘密罪移送台北地檢署偵辦。

    警方表示，前天晚上8時許，撐傘的被害人行經台北市榮星花園時，魏男尾隨於後，持手機偷拍被害人腿部與裙底風光，整個犯案過程，遭後面行走的2名女子目睹，上前告知被害人遭偷拍，同時留住魏男，打「110」報案。

    警方據報旋即馳赴現場，員警經檢查其手機內影像，發現魏男拍攝被害人數張照片，包含腿部與裙底隱私部位，警方在確認被害人提告意願後，當場逮捕魏男。當時，魏男還一度狡辯，向警方宣稱是「不小心按到！」仍被逮回派出所偵辦。

    警方呼籲，民眾遇偷拍應保持冷靜，大聲呼救以請求協助，並立即報警處理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播