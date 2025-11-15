AI取代老師、弱化學習？黃昆輝教授教育基金會焦點座談找解方

AI浪潮不可擋，中小學教育如何趁浪創新而不滅頂？黃昆輝教授教育基金會今（15）日舉辦焦點座談會找解方。（記者塗建榮攝）

AI浪潮不可擋，中小學教育如何趁浪創新而不滅頂？黃昆輝教授教育基金會今（15）日舉辦焦點座談會找解方。台中教育大學校長郭伯臣表示，全球超過50國發展自己國家的師生AI素養架構，多國提出國家級K-12（幼兒園至高中職）教育AI策略，美國今（2025）年頒布「推動美國青少年的人工智慧教育」行政命令，白宮設立人工智慧教育工作小組，歐盟、法國、荷蘭、新加坡等應用AI於課程、教學與評量，教師增能與建立「倫理護欄（正確應用）」列為首要任務。

基金會董事長黃昆輝表示，AI迅速進展，改變知識獲取與學習的方法，也重新定義教與學的關係，核心焦點在如何應用AI強化教師能力，善用AI支持課程設計、教學方法與學習評量，如此可優化教學，改善學生學習，擴大因材施教規模，確保每個學生獲得核心素養，亦成為全球教育政策的核心課題，而基金會日前發布「教師AI素養調查報告」顯示，教師AI素養存在知行落差，應用AI改善教育的關鍵，不僅是導入AI技術與提供軟硬體，更在幫助教師專業成長和實踐專業。

新北市教育局長張明文表示，今年啟動轉型為AI教育局，用AI解決痛點，包括他在內共100位同仁考上經濟部AI應用規劃師，新北市中小學生545億元學費，其中8成家長用手機完成繳費，強調針對18歲以下學生須建立AI分級與倫理審查制度，讓AI助學而非代學。

新北市永福國小校長蔡明貴提醒，使用AI要把握住「為何而用」，正確協助教師將AI融入日常、成為呼吸，新北中小學校長和幼兒園園長都受訓學AI，過去追求高效能領導力，現在更需要「反脆弱（在衝擊壓力下變強大）」領導力。

台北市仁愛國中主任李美惠表示，全國有4.6萬名中學老師，老師存有AI素養差異，偏鄉有英文老師救援教自然，卻不知道滴管要排空，老是以為滴管故障，老師也需要AI家教，但AI無法取代老師，老師要轉成「教練及引導者」，要去做AI做不到的事「點燃動機、引導思辨與建立連結」。

台北市南湖國小主任陳錫安分享「酷AI學習系統」，例如AI學習小幫手Neo是結合GPT-5助手，學生可拍照上傳問題，教師則可設定Neo回應範圍。

