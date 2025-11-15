抹黑不斷！最新造謠「教書用自己講義」 沈伯洋：侮辱所有教授

沈伯洋。（資料照）

民進黨立委沈伯洋遭中國重慶公安立案偵查、全球通緝，消息曝光引部分人士抹黑和攻擊，對此沈伯洋坦言最近看到1則抹黑造謠稱，「沈在北大教書，都用自己編寫的講義」，無奈地說「抹黑到這種程度，已經不是攻擊我，是侮辱所有在教書的教授」。

沈伯洋昨晚發文提到，紅、藍、白對我的抹黑，完全沒有停下來的意思。最新一條是：「發現沈伯洋在黑熊上課，在北大教書，都用了自己編寫的講義。」

沈伯洋坦言，看到這則抹黑資訊他充滿困惑「學校：？？？？？」，補充一點基本常識，他本來就是台北大學副教授。現在在立法院是「借調」，所以每個禮拜依然要回去教2堂課，也同時指導研究生。

沈伯洋無奈地說，「老師寫講義、用教材，不是本來就應該嗎？我演講也會用我的教材啊。抹黑到這種程度，已經不是攻擊我，是侮辱所有在教書的教授，為什麼我要回這種東西......」

網友看到貼文後相繼留言，反紫光奇遊團團員許美華留言痛斥「不用自己寫的講義？難道要用別人的？這是什麼白ㄔ言論！」，PTT創始人杜奕瑾則說「這些小草群謠言你沒講的話，正常人也沒看到。闢謠的話小草群也無視。適當闢謠但不要受到影響」，還有網友說「用自己編的講義是有什麼問題」，也有網友笑說「啊，我上課都用自己編寫的講義，好想不用自己編寫耶，可以向沈老師借嗎？」

