    雙城論壇延期未定 蔣萬安：行之多年交流沒必要這麼複雜

    2025/11/15 10:28 記者甘孟霖／台北報導
    蔣萬安今受訪說，雙城論壇是行之有年城市交流，其實沒必要這麼複雜。圖為蔣萬安今上午出席五常國小校慶。（記者塗建榮攝）

    台北上海雙城論壇延期，時間仍未定，台北市長蔣萬安今受訪強調，台北市一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，兩座城市行之多年的交流，沒有必要這麼複雜。

    蔣萬安今一早連跑中山區五常國小、內湖區內湖國小兩家學校校慶活動被媒體堵訪，針對雙城論壇進程，蔣萬安說，對雙城論壇就是一直秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則來推動，之前陸委會也表達樂觀其成，所以兩座城市之間行之多年的交流，其實沒有必要這麼複雜。

    此外，韓國天團Super Junior昨（14日）晚起，連續三天在大巨蛋舉辦演唱會，蔣萬安送上喜慶的傳統壽桃以及台味大禮包，增添小彩蛋。媒體問他，未來其他偶像藝人的粉絲，是不是也可以期待有這樣的盛大應援？蔣萬安回說，事前都會和演出方溝通、討論、交換意見，主要就是呈現歡迎表演團體來演唱會城市的氛圍，就會設計出不同的彩蛋。

    媒體也問蔣，怎麼看交通部長陳世凱說要保留演唱會票券給國外粉絲，吸引國際觀光客，但卻引發粉絲反彈？蔣萬安對此笑笑不回應。

