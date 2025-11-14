為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    藍民調：過半民眾支持增加國防預算 近半憂中國資訊戰

    2025/11/14 22:49 記者劉宛琳／台北報導
    國民黨立委牛煦庭（中）今天公佈民調。（牛煦庭辦公室提供。）

    國民黨立委牛煦庭（中）今天公佈民調。（牛煦庭辦公室提供。）

    賴清德政府將在年底前提出國防特別預算，國民黨立委牛煦庭今天公佈最新國政民調，針對增加國防預算部分，有過半民眾贊成；牛煦庭表示，此結果顯示台灣社會大眾普遍還是贊成政府稍微增加國防預算。此外，也有近半民眾對於中國網軍、假訊息對台進行資訊戰情形感到嚴重。

    針對增加國防預算部分，57%贊成、45%不贊成、9%沒意見；在兩岸關係維持現狀之下，會不會擔心中國為了統一而發動戰爭，有38%擔心、56%不擔心；中國對台進行「資訊戰」的嚴重性，48%認為情形嚴重，32%認為不嚴重；許多人認為美國總統川普可能會為了與中國合作出賣台灣，45%擔心、46%不擔心。

    對於賴政府的施政，在賴清德總統表現方面，有34%民眾滿意，48%不滿意，18%沒意見；發展經濟方面表現，36%滿意，50%不滿意；政府打擊詐騙表現，60%民眾不滿意、31%滿意；對於政府處理兩岸關係表現，50%不滿意，37%滿意；民眾對於未來兩岸關係好壞的變化，58%認為差不多，24%認為會變壞，6%認為會變好。

    本次民調為牛煦庭10月23日委託TVBS，10月31日開始電訪、11月10完成。全國樣本共1074份，抽樣方式為手機市話各半，在95%信心水準下，誤差為正負3%。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播