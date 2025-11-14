為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺北市

    沈伯洋現身德國國會引國台辦跳腳 外交部：長臂管轄讓台灣人民憤怒

    2025/11/14 19:16 記者方瑋立／台北報導
    外交部。（資料照）

    外交部。（資料照）

    民進黨立委沈伯洋近日出席德國聯邦議會「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，引起中國國台辦跳腳。外交部今（14）日駁斥中國不實謬論與恫嚇，強調中國對台灣沒有任何管轄權，長臂管轄不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒。

    中國政府近日片面宣稱「立案偵查」我國立委沈伯洋，今天又針對沈伯洋出席德國國會聽證會聲稱「台獨分子已日暮西山、窮途末路，沈伯洋之流和民進黨當局鬼鬼祟祟、自導自演竄訪鬧劇恰恰暴露了其對懲『獨』利劍高懸的內心慌張」。

    陳斌華也聲稱，多行不義必自斃，台獨分子在台獨絕路上越瘋狂，越會提早滅亡，等待他們的將是正義的審判和身敗名裂、遺臭萬年的下場。

    針對中國謬論與恫嚇言語，外交部今天嚴正駁斥並重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國也對台灣沒有任何管轄權。

    外交部呼籲中國，應展現大國風範，此等長臂管轄跨國追捕他國自由人士的行徑，不但為國際社會所不容，也讓台灣人民深感憤怒，更無益於兩岸和平良性發展，同時也會把台灣人民越推越遠。

    外交部強調，針對中國對我國人進行長臂管轄及跨境鎮壓的威脅，政府相關部會密切協調，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，確保旅外國人的安全。

