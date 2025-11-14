為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 臺北市

    批藍白拒絕譴責中共決議 民進黨：你們到底在怕什麼？

    2025/11/14 16:56 記者陳政宇／台北報導
    民進黨發言人戴瑋姍指相較於國際民主夥伴已相繼聲援台灣，藍白兩黨卻避而不談，形成強烈對比。。（資料照）

    民進黨發言人戴瑋姍指相較於國際民主夥伴已相繼聲援台灣，藍白兩黨卻避而不談，形成強烈對比。。（資料照）

    中共揚言對民進黨立委沈伯洋展開全球抓捕，立法院民進黨團今（14日）提案，建請立法院會作成決議，譴責中共的跨境鎮壓惡行；藍白一度封殺民進黨團所提討論事項議程草案，經協商後才將此案納入。民進黨批評，在國會應該展現尊嚴與立場的時刻，藍白兩黨先是噤聲、再拒絕做成決議，令人遺憾，「你們到底在怕什麼？」

    民進黨發言人戴瑋姍表示，民進黨團要求立法院正式譴責中國、重申兩國互不隸屬，並促請政府與國際合作防制威脅，這是國會最基本的態度。相較於國際民主夥伴已相繼聲援台灣，藍白兩黨卻避而不談，形成強烈對比。

    此外，國民黨主席鄭麗文欽點的發言人牛煦庭今天公布民調，指有近6成民意支持提升國防預算，其中20至29歲更超過7成。戴瑋姍質疑，請問鄭麗文，是否仍反對強化國防？對於這些明確支持守護台灣的年輕人，打算如何面對？

    戴瑋姍強調，中國的跨國鎮壓不只針對立委，而是針對2300萬台灣人民，守護主權與民主沒有模糊空間，藍白兩黨應該清楚表態，而不是一遇到中國就噤若寒蟬。

