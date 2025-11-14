為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 臺北市

    地下刊物青年奮鬥40年 張廖萬堅獲母校輔大傑出校友肯定

    2025/11/14 16:51 記者林曉雲／台北報導
    地下刊物青年奮鬥39年，教育部政次張廖萬堅（左）今年獲母校輔大傑出校友獎肯定，特別返校去探視當年的訓導長、天主教台北總教區榮休總主教洪山川（右）。（取自張廖萬堅臉書）

    地下刊物青年奮鬥39年，教育部政次張廖萬堅（左）今年獲母校輔大傑出校友獎肯定，特別返校去探視當年的訓導長、天主教台北總教區榮休總主教洪山川（右）。（取自張廖萬堅臉書）

    教育部政次張廖萬堅在讀大學時搞地下刊物和社運，還被情治單位列管，40年後榮獲母校輔仁大學頒贈傑出校友，見證台灣民主化的歷程，輔大預計在12月5日公開頒獎表揚。

    張廖萬堅在臉書發文表示，他就讀輔大時，剛好遇到1987年解嚴，為響應當時台大校園民主運動風潮（511台大學生日遊行、爭取言論自由之自由之愛刊物等），他在輔大出版「地下刊物」，寫文章批判國民黨黨國體制下的校園審稿制度落伍又封閉的文化，還透過社團號召學弟妹，積極參與校外社會運動，關懷弱勢農民及工團，被情治單位（調查局春暉專案）列入監控對象（黑名單）。

    輔大今年建校100年，114學年共遴選24位傑出校友，分別為「學術卓越類」、「藝能體育類」、「工商菁英類」、「社會服務及彰顯天主教精神類」及「本校貢獻類」，張廖萬堅屬於「社會服務及彰顯天主教精神類」，棒球亞洲選球王周思齊、帛琉大使黎倩儀、梵諦岡宗座宗教交談部副秘書長鮑黎、輔大前校長黎建球、花蓮慈濟醫學中心副院長黃志揚、亞東醫院麻醉部主任陸正威、台肥董事長李孫榮、紅蘿蔔工業公司董事長、藝人吳奇隆等亦獲傑出校友殊榮。

    張廖萬堅昨日返輔大探視當年唸大學時（1986年）的訓導長、天主教台北總教區榮休總主教洪山川，洪山川82歲，退休後住在耕莘樓，精神很好。張廖萬堅說，大學畢業後不曾再見過面，當年他搞地下刊物和運動，洪山川不但沒有把他們視為洪水猛獸，竟還願意主動找他們一起吃飯，安排他們和當時的輔大校長羅光（前總主教）聊天，洪山川還曾叮嚀他們如果參加校外活動，要注意人身安全。

    張廖萬堅說，後來他推動爭取輔大首屆學生會代表普選產生，並當選首屆臨時學代會主席，再進一步推動學生會成立，當時擔任訓導長的神父洪山川，面對學生，願意溝通、傾聽與包容，在當年的戒嚴體制下，應該不是一件容易的事。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播