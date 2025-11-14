拒調解！簡舒培轟千萬政治獻金如木可翻版 羅智強怒告求償百萬

國民黨立委羅智強。（資料照）

民進黨台北市議員簡舒培於大罷免時期，在政論節目上質疑國民黨立委羅智強3年前參選桃園市長的千萬政治獻金流向基金會，猶如「木可翻版」。羅智強不滿相關言論侵害名譽權，遂提民事訴訟向簡求償100萬元，台北地方法院今下午開庭進行言詞辯論，雙方均委任律師代表出庭；羅智強則聲明，「完全沒有調解意願」。

今年4月12日，簡舒培在政論節目「台灣最前線」表示，羅智強2022年有意參選桃園市長但未獲國民黨提名，事後多達千萬的政治獻金則透過雪芃設計公司，再轉至羅智強設立的人人基金會。

請繼續往下閱讀...

羅智強則駁斥，簡舒培相關指摘完全是無中生有、抹黑造謠，並稱「這就是民進黨在這場大惡罷中的一貫套路」。當時正值大罷免熱潮，他強調自己一切合法合規，反觀簡舒培造謠已經違反選罷法，意圖使人被罷免，絕對違法且犯五年重罪。

北院今下午開庭，雙方均由律師代表出庭。羅智強的委任律師主張，簡舒培節目上的指控屬「事實陳述」，但內容與真實不符，已侵害羅的名譽權；簡舒培的委任律師則表示，不爭執簡曾發表相關言論，但其中部分屬於事實陳述，部分則屬評論與質疑，應受言論自由保障。

庭末，法官詢問雙方是否有調解可能。羅智強律師表示，法院原本排定調解庭期，但羅在庭前即明確表達「完全沒有調解意願」，簡也未有和解意願，因此取消調解程序已取消。法官也提醒，若未來有意願仍可提出，隨後諭知案件候核辦。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法