藍白再修財劃法 明年中央對地方補助款不得少於今年 鍾佳濱批背離財政紀律

民進黨立法院黨團13日召開「345億全民福利」記者會，幹事長鍾佳濱（中）率立委跳舞，但在野黨隔天再次強勢修法。

立法院上會期三讀通過新版財政收支劃分法，但因分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減。立法院長韓國瑜今日下午召集協商，但無法達成共識，韓國瑜裁示送院會處理。藍、白立委以人數優勢，三讀修正通過國民黨團所提再修正動議，新法明訂明年中央對地方一般性補助款，不得少於今年；計畫型補助款補助比率不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

在藍白立委主導下，立法院去年12月20日三讀通過財政收支劃分法，卻因計算公式分母錯誤，導致345億元統籌款無法分配。民進黨團幹事長鍾佳濱今日在大體討論發言表示，藍白去年胡亂修法造成公式的烏龍錯誤之後，今天國民黨團再度提出完全背離財政紀律常理的修法。

鍾佳濱指出，財劃法大約可分成三個面向，先處理稅收怎麼分配中央、地方；統籌分配稅在去年二修中，地方政府已經從中央政府多拿了4165億元，改變了這個分配比例之後，照理說地方應該依事權的劃分，自行負擔原來接受中央政府一般型、計畫型補助所需的額度，然而，國民黨上次的惡修，不只強制多拿走4165億元，中央少了這筆錢之後，還要求中央對於地方政府的一般性補助不得少於修法的前一年度，這很荒謬。

鍾佳濱表示，原來的一般性補助就是因為過去地方的財政能力較弱，中央來支持；現在進一步將另一個計畫型補助，也要求不得低於過去十年的平均水準，計畫型補助是中央協助地方調劑盈虛，現在卻造成多者恆多、貧者亦貧，繼續獨厚雙北等財政較優的縣市，希望國民黨及時回頭，行政院已提出更完整的財劃法修法，希望屆時完整的來檢討。

下午朝野協商，在各黨團與行政部門表達意見以後，民進黨團總召柯建銘隨即表示，各部會、黨團的意見都表達完畢，那就保留表決，不用再費口舌；韓國瑜說，「我懂，各黨團與行政部門都已經表達意見，顯然沒有辦法達成共識，那各條文就送院會進行處理」。

行政院曾多次說明，新版財劃法有3項無法解決的問題，一，公式錯誤，導致統籌分配稅款至今有345億元無法完全分配。二，事權未隨錢調整，地方政府得到更多統籌分配稅款，但沒有一併調整事權分擔，導致錢到地方、事還在中央；三，調整後的水平分配公式，包括營利事業營業額、人口、面積的指標權重計算標準造成不公平現象，讓富者越富、城鄉差距更大。

對於行政院何時會把財劃法修法版本送立法院審議？行政院長卓榮泰11日表示，財政部、主計總處會擇時再跟地方溝通，準備妥當時會適時提出，或許下週會在行政院正式討論後，送立法院審議。

