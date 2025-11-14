爆北市社會局長涉違利益迴避 簡舒培︰吹哨者是蔣萬安競選幹部

簡舒培質疑姚淑文（右）違反利益迴避；蔣萬安（左）強調不會包庇。（記者方賓照攝）

首次上稿 13:07

更新時間 16:53（新增社會局回應）

台北市長蔣萬安今（14日）至議會進行專案報告答詢，市議員簡舒培指出，社會局長姚淑文上任前擔任現代婦女基金會執行長，上任後竟直接將補助案給予該基金會，質疑沒有利益迴避，要求政風處啟動調查；她也透露，此事就是蔣萬安過去市長競選團隊幹部向她爆料，該幹部也多次向蔣萬安呈報卻未處理。蔣萬安強調，不會包庇，會先來釐清案情。

簡舒培表示，市政府辦理標案或補助案件等計畫，應該要進行利益迴避，這是最基本的原則，但有民眾向她陳情，指2023年因「Me too」風波，台北市社會局辦理「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」計畫，委託現代婦女基金會辦理，但姚淑文過去曾經擔任該基金會執行長。

她指出，過去姚淑文擔任執行長時，現代婦女基金會也承攬的台北市家庭暴力暨性侵害防治中心的「性侵被害人保護服務方案」計畫，而「性侵被害人保護服務方案」當中3位專職人員，竟有2位同時也兼任「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」專案人員，領兩份錢。

簡舒培說，2023年「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」是補助辦理計畫，預算104萬元，用補助案的方式請該基金會辦理，到2024、2025年，則改用限制招標，全部讓現代婦女基金會得標，社會局長姚淑文這樣難道沒有瓜田李下嗎？

蔣萬安回應，要去了解一下事實經過，以及相關規定。

簡舒培更透露，檢舉案就是過去蔣萬安競選團隊的幹部所陳情，該幹部也多次跟蔣萬安反映，但蔣完全沒有反應，她也質疑，這已經違反公職人員利益迴避辦法，要求政風處應該立即調查。

蔣萬安說，要先來了解狀況。

簡舒培批評，蔣萬安連叫政風處啟動調查都不敢，姚淑文是蔣萬安任命的，事證很明確，這樣瓜田李下的情事應該要辦啊，請市長不要包庇，政風處立即啟動調查，如果姚淑文所為合法恰好也給一個公道。

蔣萬安強調，不會包庇，他會來釐清事實。

社會局對此嚴正駁斥稱，議員沒有實證、全憑臆測的指控完全不是事實；社會局各項採購業務、包含議員質疑的社福委外服務方案均依法透過公開招標評選程序；議員未盡查證義務，就無端指控「圖利」，不僅惡意中傷局長個人聲譽，也嚴重抹煞社福團體的長期付出。

社會局說明，議員質疑「性騷擾及跟蹤騷擾防治服務」方案委外工作，是經公開招標程序，由現代婦女基金會得標；姚淑文早在2013年、12年前就從該基金會離職，也非該標案評審，一切依法依規、可受公評，絕無圖利特定廠商或違反公職人員利益衝突迴避法情事。

社會局強調，多年來與民間團體維持協力推動社會福利服務，許多團體也長期為社福業務付出。對依法依規得標的團體無端指控，不公允也傷害整個社福體系。

