農業部長陳駿季率農訪團赴美 訪問農業州簽署採購意向書

「2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」14日至27日前往美國華府和相關農業州，由農業部長陳駿季擔任總團長。（資料照）

2025/09/14 18:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕「2025年中華民國（台灣）農產品貿易赴美友好訪問團」今（14）日至27日訪問美國華府和相關農業州，並將與美國農產品相關協會簽署採購意向書。外交部指出，這是自1998年以來我國第15度籌組農訪團赴美，今年由農業部長陳駿季擔任總團長。

外交部說明，訪團團員包括台灣植物油製煉工業同業公會、臺灣飼料工業同業公會、台灣區麵粉工業同業公會、中華民國禽肉行銷發展協會、台灣區冷凍食品工業同業公會、台灣連鎖加盟促進協會、美國黃豆出口協會、美國穀物暨生質產品協會及美國小麥協會等業界高階代表。

請繼續往下閱讀...

外交部指出，訪團成員首先將訪問華府，之後將分為「黃豆玉米」、「小麥」及「牛肉」3個分團前往美國農業州，與地方政要及農業團體進行互動交流；「黃豆玉米」分團將訪問阿肯色州、俄亥俄州及印第安納州，「小麥」分團訪問南達科他州、蒙大拿州及愛達荷州，「牛肉」分團則將訪問佛羅里達州及德州。

外交部表示，台美近年持續在農業創新科技、糧食安全供應鏈等領域深化合作，美國優質農產品亦受我國人喜愛，去年台灣名列美國海外第八大出口市場，主要品項包括黃豆、玉米、小麥及牛肉等農、畜產品。

外交部說，盼藉由再度籌組農訪團，能結合我國公部門與私部門的力量，促進雙邊農業合作與交流，並進一步深化台美經貿及糧食安全夥伴關係。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法