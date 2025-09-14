黃國昌質疑府院黨密商柯文哲交保 徐國勇嗆：有病不醫壞習慣要改

民進黨秘書長徐國勇（右1）今（14日）隨同總統賴清德到彰化溪湖福安宮參香。（記者陳冠備攝）

2025/09/14 16:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕民眾黨主席黃國昌連日質疑，總統賴清德曾召集「府院黨三巨頭」密會，討論前主席柯文哲交保案，並點名民進黨秘書長徐國勇、行政院長卓榮泰當天傍晚是否進入總統府。對此，徐國勇今（14日）隨同總統到彰化溪湖福安宮參香時回應「太離譜」，直斥黃國昌「無病呻吟」，更嗆聲「有病不醫的壞習慣要改過來」。

黃國昌日前指控，柯文哲獲交保裁定後，民進黨與行政院高層當晚齊聚總統府，隨後北檢於晚間7時50分宣布抗告，總統府也在8時40分發稿批評柯文哲，質疑這是一條龍操作。他進一步追問徐國勇與卓榮泰是否在場，要求「說清楚講明白，不要閃躲」。

對此，徐國勇強調，他身為民進黨秘書長，黨主席同時也是總統，政務繁忙，因此有些黨務確實需要進到總統府報告，但黃國昌卻將不同事件硬湊在一起，隨便碰到人就可以說故事，這太離譜了，這樣子當一個法律人是不對的，更何況他還是黨主席，我不能接受，必須譴責」。

徐國勇也反擊，黃國昌若真想追究，應先向柯文哲釐清「200萬、300萬是否事實？」「坐在上面跟誰見面？」他批評黃國昌面對起訴書已經明確記載的事實卻選擇迴避，反而把沒有根據的說法拚湊起來當真，「這種無病呻吟、有病不醫的壞習慣要改過來」。

針對黃國昌質疑府院黨密商柯文哲一事，徐國勇回嗆黃國昌有病不醫的壞習慣要改過來。（民眾提供）

