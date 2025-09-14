抖音廣告陷阱多 男借10萬反被詐10多萬

刑事局提醒慎防中國抖音廣告詐騙。（記者姚岳宏攝）

2025/09/14 16:41

〔記者姚岳宏／台北報導〕中國抖音廣告詐騙層出不窮，有民眾誤信抖音的貸款整合廣告，要借10萬元，對方卻稱要付3萬元保證金，民眾雖然起疑，但對方說這是公司審核借款人的周轉能力、保證會全額退還，還表示「公司都敢放款幾十萬了，何必騙你這幾萬元」，男子硬著頭皮先向親友借錢，陸續買10多萬元點數卡傳給對方，對方卻遲未撥款，經由家人告知才知遇詐報警。

165打詐儀錶板統計，全國8月平均每天受理詐騙案493件、平均財損新台幣2.3億餘元。刑事警察局表示，「普發現金1萬元」最快10月下旬就能發放，雖尚未接獲相關詐騙報案，但已有民眾通報在抖音等社群平台發現有假冒政府普發現金廣告；警方提醒，政府不會發簡訊或以電子郵件通知領取登入，更不會要民眾至ATM或操作網銀轉帳，民眾應牢記不點擊、不填入、不匯款、不轉傳，一切以官方資訊為準。

警政署165打詐儀錶板說明抖音遭詐案例，被害民眾家中急需資金周轉，在抖音滑到貸款整合廣告，點進去並加對方LINE好友，對方自稱劉專員，要求個資後安排另位張經理與他進行線上對保，隨後張經理告知核貸後會派人面交，不過為保障面交人員安全，需先以點數卡方式給付3萬元保證金。

當時民眾還愣了一下，沒錢才借錢，怎麼反而要先付錢？張經理解釋，這是公司審核借款人的周轉能力、減少借款人跑路風險，保證會全額退還；被害民眾為盡速獲得核款，向親友借錢去買點數卡，再將點數卡序號、密碼拍照傳給對方。

張經理又說，因為借貸金額較高，需要再補繳其他費用，同樣透過點數卡方式交付，否則無法順利撥款。被害民眾陸續再買10多萬元點數卡傳給對方，直到家人關心借款進度，詢問警方才知遇上假貸款詐騙。

