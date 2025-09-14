賴總統9/20首辦「韌性台灣」國際論壇 逾20國際訪賓、美日歐商會聚集

總統府「全社會防衛韌性委員會」將首度舉辦「韌性台灣 民主永續」國際論壇，邀集國內外專家學者；圖為7月在台北舉行的城鎮韌性演習，AIT處長谷立言也在場觀摩。（資料照）

2025/09/14 16:15

〔記者陳昀／台北報導〕總統府「全社會防衛韌性委員會」屆滿一週年，據了解，9月20日登場的會議將突破以往，首度召開「韌性台灣 民主永續」國際論壇，邀集逾20位國際訪賓、16個駐台辦事處相關代表出席，另美台商會、歐台商會、日本工商會也都會到場，盼與同樣重視防衛韌性的友盟國家開拓合作可能性，也凸顯台灣內外整備團結，共同致力推動全社會防衛韌性的決心。

據指出，論壇將依據全社會防衛韌性的五大主軸展開討論，包括民力訓練暨運用、戰略物資與維生配送、能源與基礎設施安全、社福醫療及避難設施整備，以及資通、運輸及金融網絡安全，除了議題座談外，也會穿插專題對談、焦點討論等，以此分享台灣成果、借鏡他國經驗，同時展現民主陣營對防衛韌性的倡議與重視。

國安會副秘書長林飛帆受訪說明，國際論壇以「韌性台灣 民主永續」為題，由擔任委員會召集人的總統賴清德致開幕詞，隨後進行五大主軸座談，由委員會委員擔任相關議題主持人，另邀請講者及國內外專家學者與談，如「民力訓練暨運用」由壯闊台灣創辦人吳怡農擔任主持人、佛教慈濟慈善事業基金會執行長顏博文發表專題演講，講述台灣充沛的民間力量，如何在救災、防災與韌性強化中發揮作用。

總統府發言人郭雅慧也回應說，賴總統上任後積極推動全社會防衛韌性，一方面在國內積極整合中央與地方及民間體系緊密合作，一方面與國際夥伴經驗交流，過去已與日本、美國及歐洲多國就災防、資安、能源安全等領域進行專業分享，期盼透過國際論壇，與民主盟友共同提升全球安全韌性。

根據目前掌握的訪賓名單，除了國內的商界、民間或智庫代表受邀出席外，國際專家學者的專業領域從經貿產業、太空科學、災害防治、能源安全到供應鏈韌性等面向一應俱全，顯示此次國際論壇除了要向國際展示一年來推動的成果之外，也要與其他同樣重視防衛韌性議題的國家，在不同面向與技術上，開拓合作的機會與可能。

