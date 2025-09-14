為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    賴清德：世界要安全、經濟繼續發展「需要台灣這隻手」

    賴清德強調，蔡總統跟他三屆十年總統任內迄今，讓國家更安全。（記者廖耀東攝）

    賴清德強調，蔡總統跟他三屆十年總統任內迄今，讓國家更安全。（記者廖耀東攝）

    2025/09/14 16:08

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德今到台中市水景福隆宮參拜，他指出，中國對台威脅甚於已往，國際社會對此關心程度也愈來愈高，包括印太國家、美國、歐洲等國家均關心，以「確保印太地區及台灣海峽是一個自由航行的區域」，台海和平穩定已是世界安全繁榮的必要因素，世界要安全經濟要繼續發展，「需要台灣這隻手」，中國的威脅已不單純是台灣單獨面對，已是國際性問題。

    賴清德今在台中參拜水景福隆宮後指出，他此行是為台灣及地方祈福，尤其台灣現面臨國內外各種挑戰，希望國家團結、人民合作，克服種種難關讓國家繼續向前走、人民過幸福更好的日子。

    他說，很多人問他，從前總統蔡英文執政到他接任總統10年來，到底為國家做什麼事，他說，第一是讓國家更安全，尤其面對中國威脅蔡總統跟他都沒放棄、不驚怕，堅定率領全國人民來確保台灣的安全。

    賴清德說，做法就是強化國防力量、提高國防預算，其次讓經濟繼續發展，經濟好又勇，第三就是跟世界站在一起。

    賴清德說，尤其中國對台灣的威脅甚於已往，但國際社會關心程度也愈來愈高，不只印太國家、美國，歐洲也關心，他們的軍艦也來到印太，也走過台灣海峽，就是要確保印太地區、台灣海峽是一個自由航行的區域，因此他們也關心台灣和平。

    賴清德說，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，世界要安全、經濟要繼續發展，「需要台灣這隻手」，自然而然關心台灣的穩定，中國的威脅已不是單純台灣單獨面對，已是國際性問題，但我們也必須要負起責任，要讓國際社會知道我們有保護國家安全的決心，同時願意善盡維護亞太地區安全的態度。

    他說，現在台灣跟國際在國防、國安、情報等各種合作愈來愈密切，他們執政以來，讓國家過去10年來更安全、經濟更好，稅收增加對人民提供更好的照顧，他跟蔡總統真正有在做事，大家用選票支持蔡總統跟他，他們也把大家的期待放在心中一點一點做。

    賴清德今到台中市水景福隆宮參拜，向民眾致意。（記者廖耀東攝）

    賴清德今到台中市水景福隆宮參拜，向民眾致意。（記者廖耀東攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播