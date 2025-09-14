賴清德：世界要安全、經濟繼續發展「需要台灣這隻手」

賴清德強調，蔡總統跟他三屆十年總統任內迄今，讓國家更安全。（記者廖耀東攝）

2025/09/14 16:08

〔記者蘇孟娟／台中報導〕總統賴清德今到台中市水景福隆宮參拜，他指出，中國對台威脅甚於已往，國際社會對此關心程度也愈來愈高，包括印太國家、美國、歐洲等國家均關心，以「確保印太地區及台灣海峽是一個自由航行的區域」，台海和平穩定已是世界安全繁榮的必要因素，世界要安全經濟要繼續發展，「需要台灣這隻手」，中國的威脅已不單純是台灣單獨面對，已是國際性問題。

賴清德今在台中參拜水景福隆宮後指出，他此行是為台灣及地方祈福，尤其台灣現面臨國內外各種挑戰，希望國家團結、人民合作，克服種種難關讓國家繼續向前走、人民過幸福更好的日子。

他說，很多人問他，從前總統蔡英文執政到他接任總統10年來，到底為國家做什麼事，他說，第一是讓國家更安全，尤其面對中國威脅蔡總統跟他都沒放棄、不驚怕，堅定率領全國人民來確保台灣的安全。

賴清德說，做法就是強化國防力量、提高國防預算，其次讓經濟繼續發展，經濟好又勇，第三就是跟世界站在一起。

賴清德說，尤其中國對台灣的威脅甚於已往，但國際社會關心程度也愈來愈高，不只印太國家、美國，歐洲也關心，他們的軍艦也來到印太，也走過台灣海峽，就是要確保印太地區、台灣海峽是一個自由航行的區域，因此他們也關心台灣和平。

賴清德說，台海和平穩定是世界安全繁榮的必要因素，世界要安全、經濟要繼續發展，「需要台灣這隻手」，自然而然關心台灣的穩定，中國的威脅已不是單純台灣單獨面對，已是國際性問題，但我們也必須要負起責任，要讓國際社會知道我們有保護國家安全的決心，同時願意善盡維護亞太地區安全的態度。

他說，現在台灣跟國際在國防、國安、情報等各種合作愈來愈密切，他們執政以來，讓國家過去10年來更安全、經濟更好，稅收增加對人民提供更好的照顧，他跟蔡總統真正有在做事，大家用選票支持蔡總統跟他，他們也把大家的期待放在心中一點一點做。

賴清德今到台中市水景福隆宮參拜，向民眾致意。（記者廖耀東攝）

