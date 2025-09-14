AIT做球！基進黨主席籲政府以「台灣」為名申請入聯

台灣基進黨主席王興煥（見圖）表示，美國在台協會（AIT）批評中國不實法律論述外交部應以《舊金山和約》為基礎，賴總統代表台灣人民，以「台灣」為名申請加入聯合國。（資料照）

〔記者林哲遠／台北報導〕二次大戰終戰80週年，中國以「開羅宣言」等文件指稱日本已將台灣主權歸還中國，遭美國在台協會（AIT）批評中國不實法律論述，意圖將台灣孤立於國際社會外。台灣基進黨主席王興煥表示，AIT正在做球，台灣政府要積極接球，並呼籲外交部應以《舊金山和約》為基礎，著重論述台灣的獨立主權政治地位，賴總統代表台灣人民，以「台灣」為名申請加入聯合國。

王興煥指出，這是美國政府對戰後台灣地位爭議首度明確表態，台灣各界應正確解讀其中的重大訊息，包含：第一，美國的明確表態不只否認中華人民共和國對台灣的主權宣稱，AIT強調「沒有決定台灣的最終政治地位」，同時也否認了中華民國「接收台灣」的國際法正當性；第二，美國無法替台灣「決定台灣最終政治地位」，台灣必須自行表述「政治地位」，美國政府無法對一個政府並未主張的主張表達態度。

「美國政府正在做球給台灣！」王興煥建議，《舊金山和約》做為合法的國際法文件，宣告台灣脫離殖民狀態，台灣即依據《聯合國憲章》而具有獨立的國家主權身分，外交部目前對於《舊金山和約》的論述，僅僅只放在「該和約從未將台灣交給中華人民共和國」，不只遠遠不足，而且完全無視《舊金山和約》對台灣國際地位的積極意涵。

王興煥呼籲，賴清德總統應以國家元首的身分，代表台灣所有人民，依據《聯合國憲章》第4條，以「台灣」的國家身分申請加入聯合國。外交部目前「優先以中華民國國名入聯」的策略，不僅與台灣反對中國扭曲第2758決議的立場相互矛盾，而且已經被驅逐代表、被取代的「中華民國」政權也根本不可能入聯，「以中華民國國名入聯」沒有任何國際法理正當，實際上是給聯合國一個正當否決的理由，以「台灣」為名申請聯合國才是最務實的做法。

台灣基進強調，台灣政府必須要掌握美國首度明確表態的歷史契機，積極接下美國政府的做球，依據《舊金山和約》即有獨立的國家主權身分，也只有以「台灣」的身分申請入聯，正式向國際社會宣告完全的國家身分，美國在內的國際社會才有接下來承認與否的問題。

此外，針對國際法背景上，王興煥說明，戰爭結束之後的領土獲得、喪失、變更、處置與歸屬，當以結束戰爭的和平條約為準。《舊金山和約》又稱《對日和約》，是太平洋戰爭結束後，1951年9月8日由包括日本在內的49個國家的代表於美國舊金山戰爭紀念歌劇院簽訂，所以在法律上，有關台灣主權當以《舊金山對日和約》為準。

王興煥指出，戰爭時期盟國基於政治考量所簽署的文件，包括《開羅宣言》與《波茲坦聲明》，不論其效力為何，若觸及領土主權之處置，則需根據戰後和平條約，因而法律上，有關台灣主權當以《舊金山對日和約》為準。

「對日本之太平洋戰爭唯一征服國是美國，因此對於日本領土之處置應由美國決定。」王興煥補充，《舊金山和約》亦由美國單獨起草，台灣主權在和約中因日本之放棄而脫離日本領土，並且不移轉給中國，也是由美國單獨決定，完全符合「戰勝國對戰敗國之處分」的傳統國際戰爭法原則。AIT據《舊金山和約》直指，中國根據《開羅宣言》的論述「完全是虛假不實」，符合美國在戰後對「台灣不屬於中國」的認定。

