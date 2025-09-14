守護公館圓環走讀抗議出現蔣萬安「遺照」 王欣儀：檢方辦不辦

國民黨台北市議員王欣儀今（14）在臉書貼出擷取自苗博雅直播畫面中，民眾捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面，質疑是死亡威脅，檢察官辦不辦？（取自王欣儀臉書）

2025/09/14 15:24

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府拆除公館圓環已在上週六凌晨進行公車專用地下道填平工程，明（15）將迎來守著上班日的交通考驗；國民黨台北市議員王欣儀今（14）在臉書貼出擷取自苗博雅直播畫面中，民眾捧著台北市長蔣萬安「遺照」的畫面，質疑是死亡威脅，檢察官辦不辦？蔣萬安對此未回應，警方則表示未接獲相關報案，若有接獲報案將依法受理。

北市府13日凌晨開始拆除公館圓環，學生、民眾發起走讀守護圓環行動，現場一度爆發衝突；王欣儀今在臉書中貼出擷取自苗博雅直播畫面的照片，民眾拿著蔣萬安的「遺照」道具，一旁還有「死」字，質疑之前有民眾在粉絲專頁製圖檢察官的照片就被調查，「這難道不是死亡威脅？」檢方要不要同樣辦理？還是繼續「綠能你不能」的雙標」？

王欣儀認為，大罷免時那套塑造仇恨、煽動對立的相同戲碼又再複製貼上，無視市府為市民打造「交通安全年」的決心，裝聾聽不見為何不得不封閉車行地下道改成平面公車專用道的原因，踐踏眾多專家學者會議做出的專業結論；點名苗博雅領著綠衛兵高喊抗議，究竟是在捍衛交通安全？還是在演那套「只能聽苗的，否則就是蔣不聽」的政治鬧劇？

蔣萬安今天早上出席國際關渡自然藝術季開幕活動，有媒體追問他對此事的看法，蔣萬安未答，帶著微笑說「謝謝」。中正二分局則表示，未接獲相關報案，若有獲報會依法受理。

