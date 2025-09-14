網自爆騙「麥當勞漢堡」成功8次 律師酸「真勇敢」：妥妥的詐欺罪

麥當勞漢堡示意圖。（讀者提供）

2025/09/14 15:08

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台近日出現一篇自曝「麥當勞蹭餐偏方」的貼文，內容教唆民眾透過謊稱餐點遺漏，免費多拿一份漢堡，並自誇「成功率8/8」。貼文一出隨即引發網友群起撻伐，更有律師點名此行為已涉嫌《刑法》詐欺取財罪，提醒當事人恐為一份免費餐點付出沉重刑責。

一名網友近日在社群平台「Threads」發文分享所謂「麥當勞蹭蹭偏方」，聲稱只要購買兩套以上餐點，將想要重複吃的餐點先拿起來，約半小時後再回頭謊稱餐點遺漏，就能「免費」再拿一份漢堡，並自誇「成功率：8/8」，不少人痛批是赤裸裸的詐欺行為。

請繼續往下閱讀...

有自稱麥當勞員工的網友留言指出，確實可能因忙碌疏忽而讓顧客有機可乘，但若遭發現恐報警處理，後果不堪設想。其他人則批評，「為什麼能沾沾自喜地教人做這種違背良心的事」、「做麥當勞多年，第一次看到這麼沒品的分享，這就是詐欺，最好別被抓到」。

原PO之後回應稱，「我發現大部分的人留言十分激動，我必須重申，這是偏方。有些人就是生活過得太舒服，也全然不知道那些沒有錢的人是怎麼過活，也不知道下一餐在哪的人比比皆是。而你們，也將成為那些看不見的加害者」。

對此，律師朱立偉在臉書粉專「雷丘律師就決定是你了」貼出該文截圖，直言此舉是「妥妥的詐欺罪，還上網自白，現在的人真勇敢」，同時呼籲當事人不要刪文。

「雷丘律師就決定是你了」進一步解釋：第一，依刑法第339條的詐欺取財罪，只要施用詐術，造成對方誤信，進而交付財物就符合，「這位仁兄的行為完全符合施用詐術，使對方誤認之前少放一個套餐，進而交付漢堡餐的詐欺取財要件。」

第二，很多人以為沒有騙到錢就不算詐欺了，但其實刑法第339條有第2項: 以前項方法得財產上不法之利益或使第三人得之者，亦同，「比如一般餐廳是後結帳的，結帳時騙店員說「其他店員來結過帳了」然後閃人，這個吃到餐點但是沒付帳的利益就是財產上不法之利益」。

第三，刑事訴訟法第刑事訴訟法第228條第1項有規定，檢察官因其他情事知有犯罪嫌疑者，應即開始偵查，「詐欺罪是非告訴乃論，所以不需要什麼當場抓包報警，地檢署看到他的貼文就可以開始偵查囉」。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法