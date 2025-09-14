為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    普發現金應讓民眾可捐款國家 郭國文：政院可公布現有基金帳戶

    對於普發現金的用途，民進黨立委郭國文今認為，行政院可以公布國家不同目的的基金專戶，讓人民可以捐款。（資料照）

    對於普發現金的用途，民進黨立委郭國文今認為，行政院可以公布國家不同目的的基金專戶，讓人民可以捐款。（資料照）

    2025/09/14 14:14

    〔記者謝君臨／台北報導〕行政院日前公布普發現金1萬元最快10月下旬開始領取。玄奘大學宗教與文化學系教授釋昭慧認為，政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」的選項，並嚴禁挪用。對此，民進黨立委郭國文認為，行政院可以公布國家不同目的的基金專戶，比如說國防等，就不要去限制其用途，以免衍生後續不必要的爭議。

    針對普發現金議題，釋昭慧在臉書號召民眾「拒領1萬元」，並批評債務造成世代受害，也對弱勢幫助有限，且造成中央、地方財政紀律鬆動，認為政府應提供民眾拒領、捐「國家續命專款」選項，並嚴禁挪用。

    對此，郭國文認為，把這些錢放在哪裡都可能出現問題，就「韌性」的部分，其實目前行政院就有一些專戶，比如說之前災害的部分，有些可能時間已經到了；另外一種，他印象中，國防部有一個基金，可以讓人民捐款，「如果你對國防比較在意的話，可以把錢捐到該基金。」

    郭國文指出，國家有幾個不同目的的一些基金，應該可以公告出來，民眾如果有餘力，希望把這1萬元捐給國家，讓他有一種選擇，他認為什麼比較重要，就捐給誰；比如他認為國防比較重要，就捐給國防，就不要去限制它的用途。

    郭國文表示，與其把這些錢放在不知道是哪裡的地方，到時又被人家詬病是小金庫等、誰又把這些錢拿去用，衍生後續的爭議也不好，如果是這樣子的話，乾脆用這種方式，就是列舉國家目前的一些相關帳戶，有意義的、可以符合大眾利益的，可以把它公布出來，讓人民可以捐款。

