為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺北市

    國民黨魁選舉 退警總會長耿繼文讚傅崐萁：優秀人選中的好人選

    退警總會長耿繼文今日中午於臉書發文表示，他期待立院國民黨團總召傅崐萁參選國民黨黨主席。（資料照）

    退警總會長耿繼文今日中午於臉書發文表示，他期待立院國民黨團總召傅崐萁參選國民黨黨主席。（資料照）

    2025/09/14 13:58

    〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨明天起辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立法院國民黨團總召傅崐萁日前被傳有意參選，但傅崐萁否認稱，他從一開始到現在都沒有這個想法。退警總會長耿繼文今日中午於臉書發文表示，期待傅崐萁參選國民黨黨主席，他強調，在國民黨家徒四壁的情況下，黨主席並不好當，傅崐萁是優秀人選中的好人選。

    目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，前中廣董事長趙少康或前台北市長郝龍斌將推派一人參選。

    耿繼文指出，傅崐萁一直以來都是很出色的人物，從他早年的立委，接續下來的縣長，到現在的立院國民黨團總召，都可以看到他的作為，他的傑出，他的與眾不同。雖然有些人會提他炒作股票坐牢的事，但那畢竟是在他當立委之前的陳年往事，經民進黨政治打壓而入獄，情同前民眾黨主席柯文哲的遭遇。

    耿繼文表示，歷史上有很多例子，劉邦打敗項羽，創立漢朝，但在他創立偉大漢朝前，他是地方上的地痞混混，出身並不好，要看的不是他過去，而是要看他現在是否英雄，是否管用。從古至今，誰是聖人？誰是完人？有誰能告訴我們，誰是完人？執著糾結過往，只會徒增困擾。

    耿繼文提到，傅崐萁自擔任花蓮縣長起至今，花蓮縣政府在每個月第一個星期一，一定舉行聯合升旗典禮，雨天則在走廊上精神講話；且經年在花蓮全境的主要道路上掛國旗，他在地方縣政作為上維護中華民國，堪稱是第一人，大家問問花蓮人即知。

    耿繼文認為，在亂世亂局中，國民黨處境艱難，黨主席需承擔，需帶領大家迎戰民進黨的邪惡跟詭詐，在國民黨家徒四壁的情況下，黨主席並不好當，「我覺得傅崐萁是優秀人選中的好人選。」

    不過，根據國民黨這次黨主席選舉作業細則來看，傅崐萁恐怕不具有候選人登記資格。依據規定，黨主席候選人必須「未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，但傅崐萁在二○○九年以無黨籍身分違紀參選花蓮縣長，當時曾遭國民黨開除黨籍，因而無法取得參選黨主席資格。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺北市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播