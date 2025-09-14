國民黨魁選舉 退警總會長耿繼文讚傅崐萁：優秀人選中的好人選

退警總會長耿繼文今日中午於臉書發文表示，他期待立院國民黨團總召傅崐萁參選國民黨黨主席。（資料照）

2025/09/14 13:58

〔記者林欣漢／台北報導〕國民黨明天起辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，立法院國民黨團總召傅崐萁日前被傳有意參選，但傅崐萁否認稱，他從一開始到現在都沒有這個想法。退警總會長耿繼文今日中午於臉書發文表示，期待傅崐萁參選國民黨黨主席，他強調，在國民黨家徒四壁的情況下，黨主席並不好當，傅崐萁是優秀人選中的好人選。

目前已表態參選國民黨主席者包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中常委孫健萍、前國代蔡志弘、律師李漢中，前中廣董事長趙少康或前台北市長郝龍斌將推派一人參選。

請繼續往下閱讀...

耿繼文指出，傅崐萁一直以來都是很出色的人物，從他早年的立委，接續下來的縣長，到現在的立院國民黨團總召，都可以看到他的作為，他的傑出，他的與眾不同。雖然有些人會提他炒作股票坐牢的事，但那畢竟是在他當立委之前的陳年往事，經民進黨政治打壓而入獄，情同前民眾黨主席柯文哲的遭遇。

耿繼文表示，歷史上有很多例子，劉邦打敗項羽，創立漢朝，但在他創立偉大漢朝前，他是地方上的地痞混混，出身並不好，要看的不是他過去，而是要看他現在是否英雄，是否管用。從古至今，誰是聖人？誰是完人？有誰能告訴我們，誰是完人？執著糾結過往，只會徒增困擾。

耿繼文提到，傅崐萁自擔任花蓮縣長起至今，花蓮縣政府在每個月第一個星期一，一定舉行聯合升旗典禮，雨天則在走廊上精神講話；且經年在花蓮全境的主要道路上掛國旗，他在地方縣政作為上維護中華民國，堪稱是第一人，大家問問花蓮人即知。

耿繼文認為，在亂世亂局中，國民黨處境艱難，黨主席需承擔，需帶領大家迎戰民進黨的邪惡跟詭詐，在國民黨家徒四壁的情況下，黨主席並不好當，「我覺得傅崐萁是優秀人選中的好人選。」

不過，根據國民黨這次黨主席選舉作業細則來看，傅崐萁恐怕不具有候選人登記資格。依據規定，黨主席候選人必須「未曾受停權一年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分」，但傅崐萁在二○○九年以無黨籍身分違紀參選花蓮縣長，當時曾遭國民黨開除黨籍，因而無法取得參選黨主席資格。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法