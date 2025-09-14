柯文哲明重開羈押庭 江和樹：硬要糟蹋將民眾黨趕盡殺絕

台北地方法院將在明天針對柯文哲交保重開羈押庭，江和樹批評民進黨政府硬要關柯文哲，就是要糟蹋你，要將民眾黨趕盡殺絕。（江和樹提供）

2025/09/14 13:14

〔記者陳建志／台中報導〕台北地檢署抗告成功，台北地方法院將在明天重開羈押庭，民眾黨台中市議員江和樹表示，民進黨政府硬要關柯文哲，就是要糟蹋你，只要柯文哲死了，賴清德就永遠當賴皇，不過不要忘記，台灣是民主國家，百姓已經覺醒，相信不用等到2028年，2026年就要讓你們知道，百姓和你們所想的不一樣。

江和樹表示，府院一條龍處理柯文哲是今天才發生嗎？1年前就已經針對柯文哲趕盡殺絕了、家破人亡，才剛放出來幾天，北檢就蒐集資料抗告，大家難道不會擔心？

許多人問他柯文哲明天會收押嗎？自己說正常是不會，不過這件案子是不正常的啊！是民進黨政府硬要關的啊，他要關需要理由嗎？別人可以100萬交保，他7千萬還不夠，就是要糟蹋你，只要柯文哲死了，賴清德就永遠當賴皇，永遠當總統，這就是民進黨要的。

但是不要忘記了，台灣是民主國家，百姓可以決定台灣的未來，相信不用等到2028年，2026年就要讓你們知道，百姓已經覺醒和你們所想的不一樣，大罷免已經大失敗，不好好檢討，百姓很辛苦不知道？不趕快去做，這時還一直糟蹋柯文哲，一定要將民眾黨趕盡殺絕，這就是你們要的台灣嗎？

