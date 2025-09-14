為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    財劃法爭議卓榮泰籲立院修法 羅智強：把政院版本拿出來一起研商

    對於財劃法爭議，國民黨團書記長羅智強呼籲行政院長卓榮泰不要空口說白話，先把行政院版本拿出來，大家一起來研商。（記者叢昌瑾攝）

    2025/09/14 13:20

    〔記者林欣漢／台北報導〕對於財劃法爭議，行政院長卓榮泰強調，「立法院應對自己造成的錯誤向國人負責，並進行修法，請立法院勇敢面對」。對此，立法院國民黨團書記長羅智強今日表示，呼籲卓榮泰不要空口說白話，既然你有你的意見主張，為什麼從頭到尾，行政院不肯拿出自己的版本，這是怠惰、還是無能呢？請先把行政院版本拿出來，大家一起來研商。

    羅智強指出，該做的修正，國民黨團都會進行，也在廣徵黨團同仁及各縣市的意見。他呼籲卓榮泰不要空口說白話，既然你有你的意見主張，為什麼從頭到尾，行政院不肯拿出自己的版本，這是怠惰、還是無能呢？請你先把行政院版本拿出來，貫徹總統賴清德過去台南市長任內的主張「中央不要集權又集錢」，不要再耍小手段、搞小花招，請把行政院的版本拿出來，大家一起來研商。

    羅智強表示，賴總統到現在顯然都沒有發現，今天他是踐踏民主、毀壞朝野的戰犯。財劃法這件事明明就是賴總統的主張，過去從政的堅持，今天到了他當總統，就用各種方式來拖延財劃法落實地方自治、還錢於地方，讓地方有更好的自主性發展建設。賴總統有非常多鴻門宴的招數，但是民眾看得清清楚楚。

