賴清德福安宮參香 宣示三大使命「一定要把台灣顧好」

總統賴清德表示，就任後的三大使命，第一就是要把台灣顧好。（記者陳冠備攝）

2025/09/14 13:12

〔記者陳冠備／彰化報導〕總統賴清德啟動全國22縣市巡迴座談與參拜，今（14日）上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參香，由民進黨秘書長徐國勇等人陪同上香致意。賴清德在廟埕發表演說，提出就任後的「三大使命」，強調「一定要把台灣顧好」，不能再像過去，投資都在中國大陸，把全部的雞蛋放在同一個籃子裡。

賴清德今日在民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨發言人吳崢、立法委員陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前市長邱建富、福安宮主委楊士弘等人陪同下到溪湖福安宮參香，現場湧入逾百名民眾，熱情高喊「總統好」。參拜結束後接著又前往200公尺外的溪湖藝文館，參與地方黨公職座談。

請繼續往下閱讀...

賴清德表示，他擔任總統有三大使命，第一是面對中共日益增加的威脅，他與團隊「一定要把台灣顧好」，確保讓全國人民跟世世代代子孫能在這塊土地安居樂業，他強調，唯有堅定捍衛主權，台灣才能持續生存發展，不容外力侵害。

第二大使命則是保障人民的生命財產安全。賴清德指出，蔡英文總統任內已逐步提高國防預算，對外進行軍事採購，並在國內推動國防工業發展，未來將繼續讓基礎工業轉型升級，結合安全與產業創新，以促進台灣發展。

第三大使命，就是要讓2300萬人「飯碗攏顧得住」。他直言，政府發展經濟，才能讓大家過更好的生活，但經濟不只要好，還要「誘人」，所以不能再重蹈過去過度依賴中國市場的覆轍，「把雞蛋放在同一個籃子裡」風險極高，一旦市場出問題，台灣將首當其衝。賴清德指出，近十年來政府已改變方向，積極推動企業布局全球、產品行銷世界，未來要讓台灣走進國際社會，賺全世界的錢，讓國家經濟發展更好、更勇、更有韌性。

總統賴清德今（14日）上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參香，現場湧入逾百名民眾歡迎。（記者陳冠備攝）

總統賴清德今（14日）上午到彰化縣溪湖鎮福安宮參香，由民進黨秘書長徐國勇等人陪同上香致意。（黃秀芳辦公室提供洪舜南攝）

賴清德在廟埕發表演說，強調「一定要把台灣顧好」。（記者陳冠備攝）

總統賴清德到彰化縣溪湖鎮福安宮參香演講，支持者在烈日下者持雨傘聽講，吸引賴清德注意跟致意。（記者陳冠備攝）

賴清德今日在民進黨秘書長徐國勇、副秘書長何博文、民進黨發言人吳崢、立法委員陳素月、黃秀芳、彰化市長林世賢及前市長邱建富、福安宮主委楊士弘等人陪同下到溪湖福安宮參香。（陳素月辦公室提供黃偉紘攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法