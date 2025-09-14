捷運紅線收班後... 夜探信義東延段列車測試 拚年底完工

放置反光板進行煞車距離測試。（台北市捷運局提供）

2025/09/14 09:36

〔記者何玉華／台北報導〕自2016年開工至今，號稱捷運史上最具挑戰性工程的信義線東延段，已完成車站主體與隧道建設，整體工程進度已達到87%，除了土木工程持續進行中，通車前的最後關鍵階段－列車動態測試作業已在7月展開，為了讓民眾了解信義線東延段的進度，台北市捷運局特別製作影片，並由機工處主任張育嘉帶領一探深夜展開的列車動態測試。

捷運局指出，為不影響捷運紅線的正常營運，列車動態測試作業只能在夜間進行。因此是在凌晨時分當象山站的末班車駛離後，團隊便立即投入動態測試，全力朝向今年底完工目標邁進。

請繼續往下閱讀...

負責機電工程的機工處表示，進行列車動態測試，首先須於斷電狀態下以人工步行方式巡檢軌道，確認軌道上沒有任何障礙物後，才能拆除分隔營運與非營運區段的臨時圍籬，接著再進行電聯車以每小時10公里的慢速巡軌，確認測試路線是否淨空無虞，當這些過程都確認無誤後，才能以電聯車開始進行動態測試。

機工處指出，動態測試包含多項工作，首先安全煞車距離測試，以每小時40公里的速度，確認煞車功能符合標準。接著是控制線驗證，確認列車收到的速度碼是否正確，最後是程式化停車，檢視列車可自動停在月台的正確位置，並順利開門。

張育嘉表示，整體測試作業歷時約2小時，須於凌晨4時30分前將測試列車送回象山站，由捷運公司進行營運前的巡軌與列車部署，確保早上6時前往淡水的首班車順利發車，任務才算圓滿結束。捷運局強調，信義線東延段接續象山站尾軌東端，以原高運量地下方案向東延伸，全長約1.4公里，完工後將大幅提升信義線運輸效益，並結合全線網路發揮整體效能。

動態測試包含多項工作，首先安全煞車距離測試。（台北市捷運局提供）

進行列車動態測試，首先須於斷電狀態下以人工步行方式巡檢軌道。（台北市捷運局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法