    裝傻！台北街頭擺攤賣仿冒品貨自稱「只是路人」 判拘25日賠6萬

    adidas（愛迪達，或譯阿迪達斯）是知名運動服飾用品品牌，也經常有仿冒品在市面流竄，圖為台中的adidas專賣店。（資料照，記者張瑞楨攝）

    adidas（愛迪達，或譯阿迪達斯）是知名運動服飾用品品牌，也經常有仿冒品在市面流竄，圖為台中的adidas專賣店。（資料照，記者張瑞楨攝）

    2025/09/14 09:25

    〔記者吳昇儒／台北報導〕陳姓男子去年9月間在台北市街邊擺攤販售仿冒adidas（愛廸達）衣物，被該品牌委託的查訪人員發現，購買衣物存證，確認是陳男販售仿冒品後報警逮人。陳男落網竟自稱只是路人，剛好在一旁吃炒飯、「幫忙顧攤」而已。台北地院認為，陳男清楚知悉衣物價格還幫忙介紹，明顯是販售者，依違反商標法，判處拘役25日。

    警方調查，該品牌委託的查訪人員案發當天發現陳男在街邊販售仿冒的adidas衣物，每件僅售200元，顯然是仿冒品，購買蒐證後，持相關證據到台北市萬華警分局提出違反商標法告訴，並附帶民事賠償。

    警方傳喚陳姓老闆到案說明，陳姓老闆卻辯稱自己只是在一旁吃炒飯的顧客，與販售衣物的老闆不熟，單純是熱心幫忙顧攤，仿冒衣物與他無關。警方未採信其說詞，依法函送法辦。

    法官審理後，發現蒐證影像清楚拍下，陳男主動為顧客拿取衣物兜售，且清楚每件衣物的材質、樣式、功能，甚至特定顏色衣物貨量，顯然就是老闆；倘若並非老闆，大可向顧客說明自己只是幫忙顧攤，豈有自行充當老闆，還幫忙出售物品的情形。

    法官認定，陳男觸犯商標法，判處拘役25日，得易科罰金2萬5000元，另民事部分則裁定他須賠償阿迪達斯公司6萬元。

