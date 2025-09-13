PO父親捷克總統顧問會晤林佳龍照片 歐洲議員：有台灣這樣的夥伴太好了

外交部長林佳龍會晤捷克總統帕維爾外交政策顧問柯拉爾的照片，13日在社群曝光。（圖取自柯安杰X平台）

2025/09/13 23:34

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍10日起程訪問歐洲，首站抵達捷克。歐洲議會議員柯安杰（Ondřej Kolář）今（13）日下午在社群平台發文，分享林佳龍與其父親、捷克總統帕維爾（Petr Pavel）外交政策顧問柯拉爾（Petr Kolář）會晤的照片，提到雙方與就創新、AI、社會韌性與夥伴關係等議題進行交流。

柯安杰在貼文中說，與林佳龍會談內容涵蓋創新、研究、人工智慧、安全與防務、社會韌性、危機管理、投資機會以及全球夥伴關係等議題，並感謝林佳龍與台灣外交部帶來一場如此充實的對話，「能有這樣的夥伴真是太好了」，同時標註捷克與台灣國旗握手的符號，展現台捷友好情誼。

請繼續往下閱讀...

柯拉爾也轉貼柯安杰貼文，他強調，若自由、民主的世界能更加團結並加強合作，那將形成一股任何威權者、獨裁者與暴君的結盟都無法戰勝的力量。他也提到，幸運的是，台灣是民主世界的一部分，「台灣是我們的盟友，這真是太好了」。

據了解，柯拉爾現為捷克總統帕維爾外交政策顧問，曾任捷克外交部次長、捷克駐美國與駐俄羅斯大使；柯安杰則為現任歐洲議會議員，曾任捷克眾議員與捷克布拉格第6區市長。

Innovations, research, AI, security and defense, societal resilience, crisis management, investment opportunities as well as global partnerships - thank you @chia_lung @MOFA_Taiwan for an enriching conversation. Great to have such partners ????????????????????



Inovace, výzkum, AI, obrana a… pic.twitter.com/MdS27Yso7r — Ondřej Kolář （@OndrejKolar6） September 13, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法