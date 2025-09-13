為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　臺北市

    北市公館圓環拆除1個月完成 新工處拚了：目前進度11.6％

    羅斯福路車行地下道填平工程，增加採用預鑄混凝土塊進行填築。（台北市新工處提供）

    2025/09/13 19:37

    〔記者董冠怡／台北報導〕北市公館圓環拆除及地下道填平工程已動工，副市長李四川今（13日）受訪表示，估計65天工期可縮短至1個月。工務局新建工程處工務科長高銘伸說明，工程前期主要工項為澆置混凝土將地下道填平，從凌晨零時統計至下午2點，已完成混凝土澆置1400立方公尺，進度達11.6%。

    高銘伸指出，地下道南、北兩端已封閉，接著施作填平作業，因混凝土廠出料順暢，超出原預估每日澆置400立方公尺至600立方公尺的數量，為利接續的自來水改管工程提早進場作業，也增加採用預鑄混凝土塊進行填築。針對後續新設中央分隔島及號誌、路燈管路埋設等工項，施工團隊將全力趕工，以期縮短工期，減少對周邊交通的影響。

    李四川稍早說，填平地下道估需1萬2000立方公尺混凝土，經與8間預拌廠協調，週六、週日也供料給市府，今天凌晨零時起至清晨6點，已填1000餘立方公尺，以每車6立方公尺至7立方公尺計算，估有150車。按照這樣的進度，工期可從預計65天、理想42天，再縮短天數至1個月，包含整體工程復原、達成路口正交。

    原則上如果1天可灌近2000立方公尺，7天至8天左右即可填平，因上方有自來水管，需3天至5天改管，加上圓環拆除工程、路面鋪設，根據研擬結果，約可將工期控制在1個月內，施工期間也祭出捷運優惠措施，呼籲通勤族善加利用。

