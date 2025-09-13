財劃法爭議 盧秀燕:行政院若有誠意1個月就可完成修法

財劃法爭議 ，盧秀燕表示，行政院若有誠意1個月就可完成修法（市府提供）

2025/09/13 19:14

〔記者蘇金鳳／台中報導〕行政院今天邀集22位縣市首長，針對「財政收支劃分法」及補助辦法進行交流。台中市長盧秀燕北上出席，會中重申15縣市共同聲明的三大訴求，並指出關鍵不在於修法本身，而是在計算方式是否正確。她呼籲，若中央認為修法必要，應該訂出明確期程，不應無限期延宕；若有誠意，一個月內即可完成修法

她並強調，只要採用合理算式，龐大的餘額就能夠分配出去，各縣市都能受益，呼籲中央展現誠意，勿再藉由修法拖延或削減地方財源。

財劃法修法後出現爭議，盧秀燕等15縣市日前共同提出3點訴求，包括：統籌分配款與一般性補助款應依立法精神合理分配並保障只增不減；一般性補助款應回歸公開透明的公式計算，不應淪為申請制；中央既已核定的補助款，不得任意刪減或拖延，以免影響地方施政。

盧秀燕今天北上出席行政院針對財劃法的會議，她指出，外界認為財劃法導致300多億元無法分配，但事實上問題並非出在立法，而是算式。她引述桃園市副市長王明鉅日前公開演算的說法，若僅採「一道算式」，確實會產生龐大餘額；但若採「兩道算式」，這筆300多億元就能合理分配，各縣市皆可受惠。

盧秀燕表示，台中與桃園立場一致，認為修法並無問題，但最擔心的是中央以修法為名，實際卻是拖延或削減地方財源。她呼籲，若中央認為修法必要，應該訂出明確期程，不應無限期延宕；若有誠意，1個月內即可完成修法，否則只會影響地方預算編列與建設推動。

