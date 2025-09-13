為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    臺北市

    遺棄老榮民致死判囚7年！女躲中國23年過追訴期 化名登台這原因判刑

    中國籍林女犯遺棄致死罪遭判刑7年，服刑前偷渡出境至中國，躲23年，以假身分申請再度來台，被法院判處2月徒刑。（情境照）

    中國籍林女犯遺棄致死罪遭判刑7年，服刑前偷渡出境至中國，躲23年，以假身分申請再度來台，被法院判處2月徒刑。（情境照）

    2025/09/13 17:52

    〔記者林嘉東／台北報導〕中國籍林姓女子來台期間因犯下遺棄致死罪被判刑7年，30年前在服刑前潛逃出境至中國躲藏，7年前獲知遺棄致死罪行刑權時效消滅，竟化名「林俐」身分，取得中國大陸居民身分證及護照後，以觀光名義申請來台，後因遭人告發才曝光。台北地院近日審結，依林女犯入出國及移民法「未經許可入國罪」判處2月徒刑，得易科6萬元罰金。

    判決指出，64歲林女1992年間擔任台北市北投區某醫院行政經理時，不滿李姓榮民因罹患椎骨骨質疏鬆症長年臥病在床，病況惡化卻不願開刀，命令院內不知情工友用活動病床，強將李推至醫院外80公尺道路棄置，李因缺乏照顧被發現時已身亡；案經法院審理後，1995年5月林女被依遺棄致死罪判處7年定讞。

    未料，林女未入監獄服刑，反於1995年7月5日偷渡至中國，另化名「林俐」以不詳方式取得中國身分證及護照後四處藏匿；林女2018年得知遺棄致死罪的行刑權時效已在2014年2月25日消滅、不再需服刑，萌生返台念頭。

    林女於同年6月間透過中國大陸某旅行社線上平台，以「林俐」身分上傳偽造中國居民身分證等假證件，向移民署申請觀光自由行的入出境許可證，並於隔月順利來台。案經他人告發才曝光。

    檢方查出，林女在網路申請平台輸入姓名、籍貫、出生年月日等假電磁紀錄，與在申請表單留下指紋，欺騙移民署承辦人員，損及移民署入出境管理正確性，依林女涉犯偽造文書罪與入出國及移民法「未經許可入國罪」等2罪起訴。

    台北地院審酌林女坦承犯行，依刑度較重的入出國及移民法「未經許可入國罪」判處林女2月，得易科6萬元罰金。

    圖
    圖
